Sunca respaldó proyecto del Frente Amplio sobre los monoambientes

El secretario de Seguridad Social del sindicato, Gabriel Nanches, agregó que la iniciativa “no solo va a mejorar la calidad de vida respecto de lo habitacional, sino que también va a mejorar la cantidad de metros cuadrados”. “Esto también significa mano de obra para nosotros”, afirmó.

El Sunca está siguiendo con atención “todo lo que pasa con este proyecto” aseguró Cardozo . “Si bien nosotros somos constructores de vivienda, a los trabajadores y trabajadoras de la construcción nos cuesta mucho llegar a una vivienda propia y digna”, añadió.

Por último, el dirigente sindical cuestionó algunos comentarios que ha suscitado el proyecto. “Lo que estamos viendo en las redes y en la prensa es un ataque de algunos sectores inmobiliarios, de algunos especuladores inmobiliarios hacia el proyecto de ley y hacia la organización sindical, en el sentido de que ya están abriendo los paraguas anunciando que no va a haber inversión”, expresó, y agregó: “Nosotros también estamos en defensa de este proyecto”.