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Sunca respaldó proyecto del Frente Amplio sobre los monoambientes

La iniciativa impulsada por el senador Gustavo González indica que la superficie habitable de cualquier vivienda no pueda ser inferior a 35 metros cuadrados.

El Sunca apoya el proyecto del FA sobre monoambientes.

El Sunca apoya el proyecto del FA sobre monoambientes.

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La tema de los monoambientes fue un punto de discusión entre oficialismo y oposición en las últimas semanas. Luego de muchas idas y vueltas, e inmerso en el cierre de la negociación de un nuevo convenio colectivo con las cámaras empresariales, en el que se incluyó la reducción de la jornada laboral, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) concurrió a la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Senado para pronunciarse y fijar su posición con respecto al proyecto de ley sobre monoambientes.

La iniciativa, que es impulsada por el senador socialista Gustavo González y cuenta con el apoyo del resto de la bancada del Frente Amplio, plantea retornar a una redacción anterior del Plan Nacional de Viviendas y establecer que la superficie habitable de cualquier vivienda no pueda ser inferior a 35 metros cuadrados. La disminución de 35 a los actuales 25 metros cuadrados se dio durante el gobierno de Luis Lacalle Pou a través de una modificación introducida en la Rendición de Cuentas de 2021. El proyecto, además, propone impedir el otorgamiento de los beneficios tributarios dispuestos en el régimen de vivienda promovida (Ley 18.795) a las construcciones que no cumplan con este mínimo previsto.

El Sunca está de acuerdo con el proyecto del FA

“Nosotros recibimos el proyecto de ley. En general, estamos de acuerdo como sindicato. Vamos a apoyar el proyecto de ley y venimos a la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial a reafirmarlo”, manifestó ante los legisladores Marcelo Cardozo, secretario de Relaciones Laborales del Sunca, según publica este lunes La Diaria.

El secretario de Seguridad Social del sindicato, Gabriel Nanches, agregó que la iniciativa “no solo va a mejorar la calidad de vida respecto de lo habitacional, sino que también va a mejorar la cantidad de metros cuadrados”. “Esto también significa mano de obra para nosotros”, afirmó.

El Sunca está siguiendo con atención “todo lo que pasa con este proyecto” aseguró Cardozo . “Si bien nosotros somos constructores de vivienda, a los trabajadores y trabajadoras de la construcción nos cuesta mucho llegar a una vivienda propia y digna”, añadió.

Por último, el dirigente sindical cuestionó algunos comentarios que ha suscitado el proyecto. “Lo que estamos viendo en las redes y en la prensa es un ataque de algunos sectores inmobiliarios, de algunos especuladores inmobiliarios hacia el proyecto de ley y hacia la organización sindical, en el sentido de que ya están abriendo los paraguas anunciando que no va a haber inversión”, expresó, y agregó: “Nosotros también estamos en defensa de este proyecto”.

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