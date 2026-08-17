La tema de los monoambientes fue un punto de discusión entre oficialismo y oposición en las últimas semanas. Luego de muchas idas y vueltas, e inmerso en el cierre de la negociación de un nuevo convenio colectivo con las cámaras empresariales, en el que se incluyó la reducción de la jornada laboral, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) concurrió a la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Senado para pronunciarse y fijar su posición con respecto al proyecto de ley sobre monoambientes.
Apoyo
Sunca respaldó proyecto del Frente Amplio sobre los monoambientes
La iniciativa impulsada por el senador Gustavo González indica que la superficie habitable de cualquier vivienda no pueda ser inferior a 35 metros cuadrados.