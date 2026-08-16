Lula lanzó su campaña: "No voy a permitir que la derecha regrese al poder en Brasil"

Se o Lula de hoje pudesse mandar um recado para o Lula de 1979, seria esse: pic.twitter.com/AkRAIdif57 — Lula (@LulaOficial) August 16, 2026

Lula y el cuarto mandato

"Me preguntan por qué quiero un cuarto mandato; porque mientras esté vivo no voy a permitir que la derecha, responsable de 400.000 muertes por la covid por irresponsabilidad, regrese (al poder), ¿qué futuro quieres para los brasileños si no inviertes en educación, en salud, en empleo?", dijo Lula en otro momento del discurso.

El líder brasileño hizo promesas como reforzar el sistema de educación pública e invertir más en seguridad, para "liberar" las favelas y barrios dominados por el narcotráfico y otras organizaciones criminales.

Durante su discurso, alternó momentos políticos con recuerdos más personales, sobre todo hacia la figura de su madre, doña Lindu, y recordó emocionado que los brasileños llevaron a la presidencia "a un obrero, casi un analfabeto".

"Pero yo conozco vuestros corazones y vuestras mentes, y estoy seguro de que los otros que pasaron por este país no los conocieron", dijo Lula.

Que emoção voltar à Vila Euclides quase 50 anos depois.



Obrigado, Brasil, por me permitir voltar ao lugar onde tudo começou.



@ricardostuckert



Propaganda eleitoral - Coligação Brasil pronto pra mais: PSB/PDT/Federação Fé Brasil(PT/PCdoB/PV)/Federação PSOL-REDE… pic.twitter.com/DAM6UHFMYB — Lula (@LulaOficial) August 16, 2026

El presidente estuvo arropado en el acto por la primera dama, Janja da Silva; el vicepresidente Geraldo Alckmin, el candidato al gobierno de São Paulo y exministro de Economía Fernando Haddad, además de diversos senadores, diputados y miembros del PT.

Elecciones en octubre

Las elecciones presidenciales y legislativas de Brasil se celebrarán el 4 de octubre, y si ningún candidato logra la mayoría simple de los votos válidos habrá un balotaje el día 25 del mismo mes.

Lula es el único candidato de la izquierda, mientras que la derecha está dividida en varios candidatos, a pesar de que destaca claramente el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022).

Los sondeos apuntan a una reñida disputa entre los dos: una encuesta de Quaest divulgada esta semana arroja un posible empate técnico en el balotaje: Lula tendría el 43% de los votos, frente al 40% de Flávio Bolsonaro.

(Sputnik)