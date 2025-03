Candidata colorada de Maldonado fustigó a Ojeda: "El partido no se merece eso"

Apuntó contra la falta de una figura fuerte que represente al partido: “Tenemos un diputado que nadie lo conoce, nadie sabe cómo comunicarse con él. Me llaman a mí a ver si me puedo poner en contacto con él y la verdad es que no lo conozco”, dijo en referencia a Gurméndez.

Candidata cuestiona

Tras poner en evidencia el rol del intendente de Maldonado, Enrique Antía, sostuvo: “Yo no sabía que Coalición Republicana existía en Maldonado. Yo soy colorada”.

Dejó en claro su malestar por la falta de respaldo, específicamente contra Ojeda. “Si Andrés me contestara el teléfono... Yo te apoyé, caminé todo San Carlos de punta a punta y hasta puse plata. Pero de tu parte no he recibido lo mismo”, criticó frente al senador.

“Me duele ser colorada, pero igual voy a ir a la alcaldía de San Carlos con lo que tengo. El partido no se merece esto”, concluyó Francia Barrios.