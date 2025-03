Candidato del FA en Durazno describió las principales necesidades de la población

Otro aspecto que preocupa al candidato es la seguridad. Aunque evitó calificar a Durazno como un lugar inseguro, advirtió sobre el aumento de hechos delictivos y propuso la creación de una división de convivencia ciudadana como una herramienta para abordar esta problemática. "Durazno se ha transformado en un lugar, no digo inseguro, pero sí con bastantes hechos de inseguridad y, bueno, a través de la creación de una división de convivencia ciudadana podemos entrar a mejorar ese tipo de cosas", explicó.

Reordenar prioridades

En cuanto a las obras públicas, cuestionó la asignación de prioridades en la actual gestión y señaló que algunas inversiones no han sido adecuadas. "Se han hecho obras que, a nuestro entender, no han sido prioritarias, como el arreglo de una plaza central. Nuestra opinión es que no había que haberla hecho, habiendo otras cosas mucho más importantes y necesarias", criticó. En este sentido, subrayó la importancia de mejorar la caminería rural, mencionando el caso de la Ruta 100, "endémicamente destrozada hace unos cuantos años", que es clave para la salida de la producción departamental.

Finalmente, Bertalmío destacó que su equipo lleva adelante un "programa único" en conjunto con el otro candidato del Frente Amplio, en el que se reflejan las principales necesidades de la población. "En nuestra recorrida por los barrios hemos recibido bastantes inquietudes de los vecinos y estamos tratando de registrar las necesidades que tiene la gente para poder cumplirlas, en caso de acceder a la intendencia".