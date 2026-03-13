Tras la detención de Sebastián Marset en Santa Cruz de la Sierra, la atención regional se centra ahora en el destino final del narcotraficante uruguayo. Mientras se ultiman detalles para su traslado al Aeropuerto Internacional de Viru Viru, comienza una compleja disputa por su extradición.
Lo estarían trasladando
Captura de Marset: ¿a qué país lo pueden extraditar?
Tras la captura del narcotraficante Sebastián Marset, se especula con dos posibles destinos para ser juzgado por los delitos del que se lo acusa.