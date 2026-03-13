Captura de Marset: ¿a qué país lo pueden extraditar?

Un tablero de ajedrez diplomático

A pesar de la postura paraguaya, el ministro aclaró que la decisión final no es administrativa, sino que dependerá de altos niveles judiciales y canales diplomáticos. Marset enfrenta cargos por tráfico de cocaína y lavado de dinero en múltiples jurisdicciones, lo que podría generar una "fila" de pedidos de extradición:

Paraguay: Donde es el principal objetivo del operativo "A Ultranza PY".

Estados Unidos: Por el alcance global de sus operaciones de narcotráfico.

Bolivia: Donde deberá responder inicialmente por los delitos cometidos durante su estancia y la resistencia armada durante su captura.

Traslado inminente

Información extraoficial de medios bolivianos indican que el operativo de seguridad para el traslado de Marset hacia Viru Viru ya está en marcha. El despliegue busca evitar cualquier intento de rescate por parte de su estructura, que —como se demostró durante la madrugada— cuenta con una logística de protección de alto nivel.