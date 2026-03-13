Hacete socio para acceder a este contenido

Marset | narcotraficante | Paraguay

Lo estarían trasladando

Captura de Marset: ¿a qué país lo pueden extraditar?

Tras la captura del narcotraficante Sebastián Marset, se especula con dos posibles destinos para ser juzgado por los delitos del que se lo acusa.

Tras la detención de Sebastián Marset en Santa Cruz de la Sierra, la atención regional se centra ahora en el destino final del narcotraficante uruguayo. Mientras se ultiman detalles para su traslado al Aeropuerto Internacional de Viru Viru, comienza una compleja disputa por su extradición.

El supuesto peso de la justicia estadounidense

Aunque Marset lideraba una red con operaciones clave en el Cono Sur y Europa, el ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, sugirió que Estados Unidos podría tener la prioridad en el proceso judicial.

“Sabemos que cuando se trata de grandes criminales, de individuos de alto perfil, Estados Unidos tiene leyes más estrictas para las sanciones y más flexibilidad para obtener información, lo que les otorga un mayor margen de maniobra”, señaló Riera, subrayando la capacidad del sistema norteamericano para desmantelar estructuras transnacionales.

Un tablero de ajedrez diplomático

A pesar de la postura paraguaya, el ministro aclaró que la decisión final no es administrativa, sino que dependerá de altos niveles judiciales y canales diplomáticos. Marset enfrenta cargos por tráfico de cocaína y lavado de dinero en múltiples jurisdicciones, lo que podría generar una "fila" de pedidos de extradición:

  • Paraguay: Donde es el principal objetivo del operativo "A Ultranza PY".

  • Estados Unidos: Por el alcance global de sus operaciones de narcotráfico.

  • Bolivia: Donde deberá responder inicialmente por los delitos cometidos durante su estancia y la resistencia armada durante su captura.

Traslado inminente

Información extraoficial de medios bolivianos indican que el operativo de seguridad para el traslado de Marset hacia Viru Viru ya está en marcha. El despliegue busca evitar cualquier intento de rescate por parte de su estructura, que —como se demostró durante la madrugada— cuenta con una logística de protección de alto nivel.

