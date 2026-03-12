Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad El Niño | precipitaciones | 2026

El Niño Oscilación del Sur

El fenómeno de El Niño regresará a Uruguay en el segundo semestre de 2026

El Niño se produce por un calentamiento anómalo de las aguas superficiales en el Océano Pacífico central y oriental.

Tras un periodo de observación climática, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) ha emitido un pronóstico contundente, existe un 80% de probabilidad de que el fenómeno de El Niño se instale en la región durante la segunda mitad del 2026.

Según el Centro de Predicciones Climáticas (CPC), la transición comenzará a notarse de forma gradual entre abril y mayo, alcanzando su punto de inflexión en el trimestre de invierno (junio-agosto), donde la probabilidad de su consolidación sube al 62%, desplazando fina.lmente la fase de neutralidad.

¿El Niño?

Científicamente conocido como ENOS (El Niño-Oscilación del Sur), este fenómeno se produce por un calentamiento anómalo de las aguas superficiales en el Océano Pacífico central y oriental. Este cambio en la temperatura del océano altera la circulación de la atmósfera a nivel global.

Impacto esperado en Uruguay

A diferencia de "La Niña" (que suele traer sequías severas), la llegada de El Niño generalmente se traduce en un cambio drástico del régimen hídrico para el Cono Sur. Se espera que las lluvias se sitúen por encima del promedio normal, especialmente durante la primavera y el inicio del verano.

El aumento del caudal en los ríos (Uruguay, Cuareim y Negro) incrementa el riesgo de desbordes en zonas ribereñas. Aunque es un fenómeno "cálido", su principal efecto en Uruguay es la humedad. Sin embargo, puede generar inviernos con irrupciones de aire polar menos frecuentes pero otoños más inestables.

Un punto a vigilar en este 2026 es si el calentamiento del Pacífico se acopla con un Atlántico Sur también cálido. Si ambos océanos aportan humedad simultáneamente, las precipitaciones podrían no solo estar "por encima del promedio", sino alcanzar niveles de récord histórico.

