Política Marset |

Cayó

Capturan al narcotraficante Sebastián Marset en Bolivia tras masivo operativo

La captura del uruguayo Sebastián Marset se produjo en Bolivia según las autoridades paraguayas.

Sebastián Marset.

En un operativo desplegado desde la madrugada de este viernes en Santa Cruz de la Sierra, las autoridades bolivianas lograron la captura del presunto líder narco uruguayo, Sebastián Marset. El ministro de la SENAD de Paraguay, Jalil Rachid, confirmó la noticia tras recibir informes de sus pares bolivianos antes de las 7:00 h.

Según los reportes, el procedimiento enfrentó una fuerte resistencia de su esquema de seguridad, que contaba con vehículos blindados y custodia armada. "Ya se lo tiene asegurado", afirmó Rachid, destacando que el cerco contra Marset y su estructura comenzó cerca de las 2:00 h. La captura pone fin a una búsqueda internacional que involucró a varios gobiernos de la región

Según las autoridades “Hay un operativo que se desplegó en la madrugada. Desde las 2:00 están trabajando los colegas de Bolivia para acorralarle a él y su estructura. Realmente (tenía) muchos vehículos blindados, con mucha custodia. La información que yo recibí es que es positivo; ya se le tiene asegurado a él”, declaró el titular de la SENAD en comunicación de acuerdo a lo consignado por ABC Paraguay.

