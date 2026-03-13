Estabilidad y ascenso térmico: el pronóstico para Uruguay este fin de semana

Uruguay ingresa en una fase de estabilidad atmosférica marcada por el dominio de altas presiones, lo que garantizará condiciones de buen tiempo en gran parte del territorio nacional durante las próximas 48 a 72 horas. Según los últimos pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología (Inumet), el observatorio brasileño MetSul y los modelos de precisión de Windguru, se espera un aumento gradual de las temperaturas y ausencia de precipitaciones significativas.