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Sociedad pronóstico | Inumet | MetSul

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Estabilidad y ascenso térmico: el pronóstico para Uruguay este fin de semana

Buen tiempo y temperaturas en ascenso este fin de semana. Según el pronóstico de Inumet, MetSul y Windguru, se esperan tardes templadas y sin lluvias.

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Uruguay ingresa en una fase de estabilidad atmosférica marcada por el dominio de altas presiones, lo que garantizará condiciones de buen tiempo en gran parte del territorio nacional durante las próximas 48 a 72 horas. Según los últimos pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología (Inumet), el observatorio brasileño MetSul y los modelos de precisión de Windguru, se espera un aumento gradual de las temperaturas y ausencia de precipitaciones significativas.

1. Inumet: Mañanas frescas y tardes templadas

El organismo oficial prevé para este viernes 13 una jornada con cielo algo nuboso y periodos de nuboso. Se destaca la presencia de neblinas y bancos de niebla en las primeras horas, especialmente en zonas rurales y costeras.

  • Temperaturas: Máximas de 25°C y mínimas de 17°C para la zona sur y este.

  • Vientos: Predominantes del sector este y sureste con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras hacia la tarde/noche.

2. MetSul: El retorno del "calor confortable"

Desde el observatorio MetSul, se confirma que el patrón de aire seco se consolidará durante el sábado 14 y domingo 15. Tras un inicio de marzo con "alivio térmico", los expertos brasileños anticipan que el termómetro volverá a superar los 30°C hacia el inicio de la próxima semana, impulsado por una rotación del viento hacia el sector norte.

3. Windguru: Condiciones para la costa este (Rocha y Maldonado)

Para los entusiastas de la náutica y residentes de la costa, Windguru indica una intensidad de viento moderada pero persistente.

  • Intensidad: Promedios de 15 a 20 nudos (aprox. 28-37 km/h).

  • Oleaje: Se espera que la altura de las olas se mantenga estable entre los 0.9 y 1.2 metros en zonas como La Pedrera y Punta del Este, ideal para actividades recreativas pero con la precaución habitual ante rachas de 25 nudos (46 km/h) previstas para el sábado por la tarde.

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