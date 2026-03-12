Carballo sobre azucareras de ALUR: "No podemos seguir concentrando el desarrollo".

El problema, prosiguió Carballo, aparece al observar la situación de los productores más pequeños. “Tenemos cantidad de productores que son chicos, que son medianos, que lo que quieren es seguir avanzando”, sostuvo. En ese sentido, señaló que el objetivo es generar condiciones para que puedan ampliar su escala y mejorar sus ingresos.

Consultado sobre cómo se aplicaría el límite de superficie, el senador aclaró que la idea no es reducir la tierra que actualmente explotan los productores grandes, sino evitar que continúen expandiéndose. “Si tenés 400 hectáreas, ya están las 400 hectáreas. Lo que tenemos que buscar son mecanismos para que no sigan creciendo y se transformen en 600”, explicó.

El planteo, agregó, apunta a establecer políticas que permitan fortalecer a los productores con menor superficie. “Tenemos que hacer políticas para tratar de ayudar a los chicos que permitan desarrollarse un poco mejor”, remarcó.

Mejorar lógistica

Carballo también señaló que otro aspecto clave que se analiza es el de la logística y la capacidad de procesamiento del ingenio azucarero. Según explicó, el sistema actual permite entregar un porcentaje de la producción diaria, lo que genera desventajas para quienes tienen superficies reducidas. “No es lo mismo el 10% de 400 hectáreas que el 10% de una hectárea y media”, indicó.

El legislador advirtió que esa situación puede provocar pérdidas para los pequeños productores, ya que la caña cortada pierde contenido de azúcar o alcohol si permanece demasiado tiempo en el campo. Por ello, planteó que deberían adoptarse medidas que contemplen esa realidad y permitan reducir los tiempos de entrega.

En ese contexto, relató que muchos productores enfrentaron dificultades adicionales en los últimos años, como las heladas que dañaron cultivos y derivaron en deudas con la empresa. “Cuando vas y estás con ellos, les ves las caras, les ves las manos, sabés que es gente de laburo que viene haciendo un esfuerzo grande”, expresó.

Para el senador frenteamplista, el objetivo final de la iniciativa es evitar una mayor concentración del sector y asegurar oportunidades para quienes tienen menos recursos. “Tenemos que establecer límites, porque si no seguimos concentrando el desarrollo en pocas manos”, concluyó.