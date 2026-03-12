El Ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, calificó este jueves la escalada bélica en el Golfo Pérsico como un impacto directo y perjudicial para los términos de intercambio de la economía uruguaya. Durante un encuentro con expertos del mercado de capitales organizado por LATAM ConsultUs, el jerarca analizó los riesgos externos y la agenda de competitividad interna del país.
Gabriel Oddone advierte sobre un "shock negativo" para Uruguay por el conflicto en Medio Oriente
El ministro Gabriel Oddone afirmó que el conflicto en el Golfo impacta los precios de importación y llamó a desindexar la economía para ganar competitividad.