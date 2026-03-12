Hacete socio para acceder a este contenido

Política Gabriel Oddone | conflicto | Medio Oriente

Las aventuras de Trump

Gabriel Oddone advierte sobre un "shock negativo" para Uruguay por el conflicto en Medio Oriente

El ministro Gabriel Oddone afirmó que el conflicto en el Golfo impacta los precios de importación y llamó a desindexar la economía para ganar competitividad.

Gabriel Oddone ministro de economía

Gabriel Oddone ministro de economía

 Dante Fernandez / FocoUy
El Ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, calificó este jueves la escalada bélica en el Golfo Pérsico como un impacto directo y perjudicial para los términos de intercambio de la economía uruguaya. Durante un encuentro con expertos del mercado de capitales organizado por LATAM ConsultUs, el jerarca analizó los riesgos externos y la agenda de competitividad interna del país.

El impacto energético y el factor Ormuz

Para el titular del MEF, el encarecimiento de la energía representa el principal desafío inmediato. "Esto es un shock negativo en términos de intercambio para Uruguay; es un aumento del precio del principal componente de importación superior a los precios de exportación", afirmó Oddone.

El ministro subrayó que la magnitud del impacto financiero aún es incierta y dependerá críticamente de la situación logística en el Estrecho de Ormuz. Según explicó, la duración del cierre —"real o virtual"— de esta vía marítima clave determinará la profundidad de los efectos en los mercados energéticos globales. "Todavía es prematuro hacer una evaluación firme", admitió ante el foro de asesores financieros.

