Gabriel Oddone advierte sobre un "shock negativo" para Uruguay por el conflicto en Medio Oriente

El Ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, calificó este jueves la escalada bélica en el Golfo Pérsico como un impacto directo y perjudicial para los términos de intercambio de la economía uruguaya. Durante un encuentro con expertos del mercado de capitales organizado por LATAM ConsultUs, el jerarca analizó los riesgos externos y la agenda de competitividad interna del país.