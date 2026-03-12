Irán intensifica la ofensiva en el Golfo Pérsico tras atacar un petrolero de EEUU

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán confirmó este jueves un ataque directo contra el petrolero Safe Sea, de propiedad estadounidense y bandera de las Islas Marshall, mientras operaba en el norte del Golfo Pérsico.
A través de un comunicado oficial, el CGRI justificó la agresión alegando que el buque ignoró las advertencias de la Armada persa. Según el organismo, este incidente es una respuesta directa a lo que califican como la "cruel agresión" de Estados Unidos en la región.
Advertencia de "Condiciones de Guerra"
La Guardia Revolucionaria ha emitido una advertencia global para todas las embarcaciones que transitan por el Estrecho de Ormuz y el Golfo Pérsico, declarando formalmente un estado de "condiciones de guerra".
"La inseguridad en estas aguas es resultado de la agresión de EE. UU. Los buques deben actuar bajo nuestras normas de tránsito para evitar ser alcanzados por proyectiles", señaló el comunicado iraní.
Junto al anuncio, las autoridades difundieron imágenes del ataque nocturno, donde se observa una potente explosión que envuelve en llamas a la embarcación tras el impacto.
Escalada regional: el contexto crítico
Este ataque se produce en el marco de una escalada bélica sin precedentes iniciada el pasado 28 de febrero, tras una ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra territorio iraní. Aquellos ataques resultaron en la muerte del líder supremo, el Ayatolá Alí Jameneí, quien fue sucedido por su hijo, Mojtabá Jameneí.
Desde entonces, Teherán ha mantenido una represalia constante mediante el lanzamiento de misiles balísticos y drones hacia Israel y bases militares estadounidenses en Oriente Medio, situando la estabilidad global en un punto de máxima tensión.