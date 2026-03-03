Bayardi dijo que fue "insólito" que lo hayan convocado por el caso Cardama

Bayardi apuntó que la comisión investiga el período comprendido entre 2010 y 2026 y que él estuvo al frente del ministerio entre abril de 2019 y febrero de 2020. Los parlamentarios le preguntaron sobre la compra de las fragatas a Portugal, que se realizó en 2008, durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez , y que “estaba por fuera de la convocatoria”.

El exministro respondió para “no dar una chance a alguien a que salga de la comisión y diga que no contestó”.

Asumir responsabilidades

En ese sentido, recordó que “fue una compra de Estado a Estado. Eran fragatas que estaban siendo usadas por la Fuerza Armada de Portugal. Si alguien quería comparar la compra de las fragatas portuguesas con lo de Cardama es como pretender que yo sé de física cuántica lo mismo que Stephen Hawking”.

“¿Dónde se esconde un elefante? Entre una manada de elefantes”, ironizó sobre el listado de nombres que serán citados a la comisión, que excede a aquellos específicamente implicados en el proceso contractual.

Por último, Bayardi llamó a que los miembros de la comisión puedan “asumir las responsabilidades de la tarea para la que están” y que carguen con “responsabilidades políticas” a quienes entiendan que “hay que cargar responsabilidades políticas”.