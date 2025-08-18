Cargos de Danza no son incompatibles con la presidencia de ASSE, concluyen informes

No es incompatible

Señala posibles incompatibilidades entre la calidad de presidente del directorio de ASSE y otro tipo de funciones, como la prohibición de ser nombrado en cargos dependientes directa o indirectamente de ASSE. "Adviértase que la prohibición es la de “ser nombrados” en cargos dependientes de ASSE cuando dichas personas a su vez son directores, por lo que la prohibición alcanza a nuevos nombramientos, pero no necesariamente a los cargos que el ahora director, ya detentaba antes de su designación", sostiene el documento.

Tras analizar la normativa vigente, los juristas del Estudio Delpiazzo sostienen que "la vaguedad de los términos y la alusión al carácter indirecto de la posible relación, hace que sea muy difícil encontrar alguna actividad que pueda realizar un médico que no pueda ser relacionada, aunque sea indirectamente, con ASSE que es el mayor prestador de salud del país". "No obstante, tratándose de una prohibición, entendemos que debe ser interpretada racionalmente y de forma restrictiva, buscando la ratio de lo que se intenta prevenir, que entendemos que en este caso es el conflicto de interés", agregan.

Danza puede seguir

Respecto a Danza en su rol como médico internista consultante, el informe señala que "la tarea de orientación puntual como consultante a otros profesionales respecto de casos concretos de pacientes, no se advierte ni que directa ni indirectamente pueda existir una relación con ASSE ni mucho menos un conflicto de interés. Se trata de una actividad muy puntual, respecto de pacientes de otro prestador, que no constituye ni tareas de dirección ni de gestión, que puedan estar relacionadas de forma alguna con ASSE".

Por otra parte, un informe, firmado por el director de Servicios Jurídicos del MSP, Martín Esposto, concluye que "no existe violación alguna a lo preceptuado por el artículo 9 de la Ley 18.161 respecto al Presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Dr. Alvaro Danza, quien puede seguir desempeñando conjuntamente con la Presidencia del órgano colegiado de dirección de ASSE, la labor asistencial en los prestadores de salud que desempeñaba con anterioridad a su designación".