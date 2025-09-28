Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Carlos Negro | Fiscal Ferrero | Mónica Ferrero

Hay confianza

Carlos Negro aseguró que los delincuentes que atentaron con la fiscal Ferrero van a caer

El ministro del Interior Carlos Negro dijo que se trabaja intensamente para detener a los delincuentes que atentaron contra la fiscal Ferrero.

El ministro del Interior, Carlos Negro.

El ministro del Interior, Carlos Negro.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La policía trabaja contra reloj para dar con los autores del atentado a la casa de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, y la palabra más esperada era la del ministro del Interior Carlos Negro quien aseguró que se pusieron todos los recursos para llevar adelante la investigación.

"Estamos en contacto permanente con la fiscal de Corte Mónica Ferrero a quien transmitimos nuestra solidaridad por este lamentable hecho. Pusimos todos los recursos necesarios para garantizar su seguridad y estamos trabajando para encontrar a los responsables", remarcó el ministro y agregó: "Van a caer".

En contacto con la fiscal Ferrero

En su cuenta de X, el ministro expresó que se encuentra en contacto permanente con la fiscal, a la que transmitió su "solidaridad por este lamentable hecho".

"Citamos al equipo para dirigir las acciones necesarias y que recaiga sobre ellos todo el peso de la ley. Van a caer", explicó Negro y adelantó que se reunirá con el presidente de la República, Yamandú Orsi, para informarle los avances en la investigación.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar