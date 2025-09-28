Carlos Negro aseguró que los delincuentes que atentaron con la fiscal Ferrero van a caer

La policía trabaja contra reloj para dar con los autores del atentado a la casa de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, y la palabra más esperada era la del ministro del Interior Carlos Negro quien aseguró que se pusieron todos los recursos para llevar adelante la investigación.
Hay confianza
El ministro del Interior Carlos Negro dijo que se trabaja intensamente para detener a los delincuentes que atentaron contra la fiscal Ferrero.