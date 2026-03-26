Carlos Negro presentó el Plan: "Una nueva forma de entender y gestionar la seguridad en Uruguay"

Negro remarcó que la propuesta apunta a cambiar el enfoque de la seguridad en Uruguay, dejando atrás respuestas aisladas y de corto plazo para pasar a un modelo basado en la evidencia, con coordinación entre organismos públicos y privados y acciones concretas.

En conferencia de prensa posterior al consejo de ministros, el secretario de Estado destacó las principales medidas de un plan al que describió como "una nueva forma de entender y gestionar la seguridad en Uruguay".

En líneas generales, el Plan presentado por el jerarca plantea una estrategia de Estado que busca enfrentar el delito con más presencia en zonas con violencia, mayor prevención y uso de inteligencia para anticiparse a los problemas.

Los siete ejes estratégicos del Plan Nacional de Seguridad Pública

* Homicidios.

* Violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes.

* Armas de fuego.

* Narcotráfico.

* Ciberdelitos.

* Sistema de justicia criminal.

* Prevención del delito y la violencia.

Resumen del Plan de Seguridad

Las ocho prioridades del gobierno en materia de seguridad

Proteger la vida como valor principal: Se plantea reducir homicidios y la violencia en territorios críticos, incrementar su esclarecimiento y disminuir la impunidad.

La prioridad en las mujeres y en las infancias: Se persigue el objetivo de disminuir de forma sostenida la violencia basada en género, mejorar los sistemas de respuesta y protección de las víctimas, fortaleciendo el acceso a la justicia, la prevención y detección temprana en ámbitos educativos, de salud, comunitarios y digitales.

No a las armas en manos de la delincuencia: Se pondrá mayor énfasis en controlar la circulación de armas y municiones, mejorar su trazabilidad y reforzar los controles en fronteras y circuitos de distribución.

Enfrentar al narcotráfico y a las economías criminales: Se prevé desarticular redes, perseguir el dinero ilícito, reforzar los controles en fronteras y reducir el reclutamiento de adolescentes y jóvenes en territorios críticos.

Ataque a los nuevos fraudes y delitos: Se haran mayores esfuerzos en prevenir e investigar delitos digitales y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado a través del trabajo en conjunto con distintos actores clave.

Fortalecer el sistema de justicia y el combate al crimen: Se pretende potenciar la coordinación institucional y las capacidades de investigación y promover el fortalecimiento del sistema penitenciario y la rehabilitación.

La prevención como primera línea de protección: El plan estipula intervenir en territorios de mayor riesgo para reducir la violencia, promoviendo la inserción educativa y laboral y la reinserción social.

La Policía, un actor clave en el Plan: El ministerio prevé fortalecer las capacidades policiales mediante formación especializada y continua, aumentar la cantidad de efectivos y optimizar el despliegue territorial, incorporando nuevas tecnologías.

Conozca aquí todas las acciones y medidas del Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035: