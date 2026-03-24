Negro presentó directivas del Plan Nacional de Seguridad a los jefes policiales

El secretario de Estado agradeció a los jefes y directores por el trabajo desempeñado hasta el momento, que ha permitido alcanzar grandes resultados en lo que tiene que ver con el descenso de los principales indicadores delictivos: más de 3.000 armas incautadas, más de 9 toneladas de drogas incautadas y la detención de los principales líderes de las bandas criminales del país y la región.

Para finalizar, exhortó a continuar trabajando con mayor presencia policial en el territorio y a reforzar el contacto con la sociedad.

Por su parte, Rojido profundizó en los aspectos técnicos del documento presentado, destacando la importancia de concebir la seguridad pública como una responsabilidad compartida entre diversas agencias del Estado y de la sociedad, y de contar con una planificación basada en evidencia que permita evaluar resultados y ajustar las políticas en función de su impacto.

Embed - Rueda de prensa del Ministro del Interior tras la reunión con jefes de Policía y directores

Reforma educativa y acciones prioritarias

El Director de la Educación Policial, Comisario General Henry De León, presentó una serie de acciones prioritarias en el marco de la reforma curricular, orientadas a fortalecer la dimensión profesional de los efectivos.

En ese sentido, se hará especial énfasis en la investigación y el análisis criminal, así como en los métodos de policiamiento, promoviendo el perfilamiento del funcionario antes de su egreso y no posteriormente.

Destacó avances vinculados a la carrera funcional, con el objetivo de habilitar el acceso de los suboficiales —último escalón de mando de la Escala Básica— a la carrera de Oficial de Policía, favoreciendo una proyección continua dentro de la institución.

También se impulsa la creación de un Plan Nacional Permanente de Capacitación, con contenidos adaptados a la realidad diaria del servicio, incorporando nuevos ejes de formación como la salud integral del funcionariado, incluida la salud mental.

Asimismo, se compartieron las principales líneas de acción, destacándose un total de 1.731 ingresos previstos para el primer semestre del año 2026. Además, se proyecta que para abril de 2027 la cifra alcance los 2.331 nuevos ingresos de policías.

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Seguridad en la frontera

También tomó la palabra del Director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, quien brindó una charla operativa centrada en la seguridad en las zonas fronterizas. Abordó estrategias específicas para reforzar los controles, mejorar la vigilancia y optimizar la respuesta ante delitos transnacionales.

Azambuya anunció la instalación de un anillo digital fronterizo (se suma al anillo metropolitano y al anillo perimetral) que combina despliegue territorial e incorporación de 18 pórticos para vigilancia, que se completan con los existentes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).