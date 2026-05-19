Cambios en Fiscalía: Caggiani recordó postura de Lacalle Pou y generó polémica

Esto hizo que, desde el Frente Amplio, comenzaran a sembrar cierta suspicacia en el movimiento que se hará —al entender de algunos actores del oficialismo— que las indagatorias que llevaba adelante Machado en Delitos Económicos se vean retrasadas.

Ante esto, el senador Daniel Caggiani posteó en X una rueda de prensa de Lacalle Pou en la que fue consultado por la decisión de Gabriela Fossati de abandonar su Fiscalía y dejar la investigación sobre Alejandro Astesiano.

Fossati le había transmitido al exfiscal de Corte, Juan Gómez, su intención de abandonar la dependencia luego de que no se concretara su traslado a una Fiscalía especializada.

Cambio genera suspicacia

Al ser consultado, Lacalle Pou respondió: “Es una opinión personal, no me corresponde a mí, eso le corresponde al fiscal de Corte. A mí me parece que si una fiscal empezó un caso, ¿por qué se va a ir? Que lo termine. Si es la que tiene todos los elementos y sabe dónde va, supuestamente sabe dónde va. ¿Además la suspicacia cuál es? ‘Ah, la cambiaron. ¿Por qué la cambiaron?’”.

El legislador del Frente Amplio acotó en su posteo: “Cómo envejecieron estas declaraciones...”.

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Ante esto, la exfiscal Fossati salió al cruce y respondió. “Y amenazaron. Preferí irme y no cedí. Renuncié a mi trabajo producto de 35 años de carrera y mucho estudio (usted terminó sus estudios)”, indicó.

“Soy blanca, soy Core. Ayudar a los colorados fue una linda experiencia. Machado fue puesto por Gómez en el lugar que ya me había ofrecido”, concluyó.