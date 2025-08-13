Hacete socio para acceder a este contenido

Política Carolina Cosse | México | cuidados

Ciudad de México

Carolina Cosse destacó la labor de los colectivos de mujeres uruguayas durante Conferencia Regional

Inaugurada por la presidenta de México, la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe comenzó con exigencias para erradicar el miedo, la misoginia y los persistentes feminicidios.

Por Redacción Caras y Caretas

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, participó de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en Ciudad de México, que fue inaugurada por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

La conferencia comenzó este martes, en medio de exigencias para erradicar el miedo, la misoginia, los persistentes feminicidios y construir una sociedad del cuidado.

Cosse destacó el Sistema Nacional Integrado de Cuidados

En su discurso, la vicepresidenta uruguaya destacó el rol del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC). Cosse recordó que el SNIC fue el “buque insignia” de Tabaré Vázquez durante su segundo mandato, lo que llevó a que el país haya “adelantado en muchos aspectos” en torno a este tema, aunque reconoció que “siempre hay mucho más por hacer”.

“A mí me gustaría considerarlo como una herramienta para abolir la violencia en todas sus formas posibles; como una herramienta para erradicar la pobreza infantil; como una herramienta para lograr la autonomía económica de las mujeres; para abolir la división sexual del trabajo; para erradicar la trata de personas y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, y para lograr que accedan a la cultura, que accedan a la ciencia, que accedan al mundo del conocimiento para lograr, verdaderamente, incorporar el humanismo en nuestras sociedades”, expresó.

Los colectivos de mujeres en Uruguay

Cosse también destacó a varios grupos y colectivos de mujeres que impulsan una red de cuidados en distintos aspectos: “En mi país hay mujeres que han sido víctimas de delitos sexuales y, habiendo recibido ese daño terrible, no se han quedado ahí, se han organizado y han transformado el daño personal en lucha colectiva”, recalcó.

También saludó a la fundación Honrar la Vida, un grupo de mujeres víctimas de enfermedades oncológicas que “se han unido para tenderle la mano a otras en su proceso de sanación”. A su vez, destacó la labor del banco de leche materna del hospital Pereira Rossell y a las “cientos de miles de mujeres feministas” que se han organizado “para la lucha por la igualdad”.

“En mi país hay mujeres que se llaman canguras que dan sus brazos y su calor a niños recién nacidos víctimas de abstención. Y lo que hacen es darles sus brazos. Vaya todo mi reconocimiento”, manifestó.

“Vaya hacia ellas mi reconocimiento, que también nos cuidan. No solo a las mujeres, sino a toda la sociedad”, señaló Cosse.

