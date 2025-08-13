Carolina Cosse destacó la labor de los colectivos de mujeres uruguayas durante Conferencia Regional

“A mí me gustaría considerarlo como una herramienta para abolir la violencia en todas sus formas posibles; como una herramienta para erradicar la pobreza infantil; como una herramienta para lograr la autonomía económica de las mujeres; para abolir la división sexual del trabajo; para erradicar la trata de personas y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, y para lograr que accedan a la cultura, que accedan a la ciencia, que accedan al mundo del conocimiento para lograr, verdaderamente, incorporar el humanismo en nuestras sociedades”, expresó.

GyPCZceW4AAKRJd

Los colectivos de mujeres en Uruguay

Cosse también destacó a varios grupos y colectivos de mujeres que impulsan una red de cuidados en distintos aspectos: “En mi país hay mujeres que han sido víctimas de delitos sexuales y, habiendo recibido ese daño terrible, no se han quedado ahí, se han organizado y han transformado el daño personal en lucha colectiva”, recalcó.

También saludó a la fundación Honrar la Vida, un grupo de mujeres víctimas de enfermedades oncológicas que “se han unido para tenderle la mano a otras en su proceso de sanación”. A su vez, destacó la labor del banco de leche materna del hospital Pereira Rossell y a las “cientos de miles de mujeres feministas” que se han organizado “para la lucha por la igualdad”.

“En mi país hay mujeres que se llaman canguras que dan sus brazos y su calor a niños recién nacidos víctimas de abstención. Y lo que hacen es darles sus brazos. Vaya todo mi reconocimiento”, manifestó.

“Vaya hacia ellas mi reconocimiento, que también nos cuidan. No solo a las mujeres, sino a toda la sociedad”, señaló Cosse.