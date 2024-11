Carta de un docente a Manini Ríos

Es decir que lo sostenido por Manini y por el diputado Perrone es una concepción mas que del ex general y senador de esa colectividad política.

Los memes en las redes no se hicieron esperar:

Carta de un docente

Desde Memes en las redes hasta declaraciones provienen de la indignada comunidad docente. Esta carta llegada a redacción de Caras & Caretas es la que compartimos con ustedes:

"Carta abierta a Guido Manini Ríos dirigente de Cabildo Abierto

Ante sus declaraciones me veo obligado a realizar algunas puntualizaciones a sus dichos o pensamientos esgrimidos a la opinión pública por los medios de comunicación.

En ellos apunta, desde una visión de la educación pública que es falsa y agraviante a la labor de los trabajadores docentes y funcionarios de la misma.

Transité toda mi carrera en la Educación Pública, desde Primaria, UTU y Formación Docente donde puedo decir y afirmar que en todo ese trayecto ningún trabajador o docente me habló de política partidaria, salvo en el año 1984 que una docente de Sociología nos invitara a presenciar un acto de Jorge Pacheco Areco de cara a las elecciones de ese año.

En 1985 me recibo de docente y comienzo mi carrera. En esa trayectoria, mi objetivo como educador era darle a los estudiantes herramientas cognitivas y sociales para convertirlos en hombres y mujeres de bien, productivos para una sociedad solidaria, honesta, responsable, proactiva y tantos valores más para vivir una vida donde la felicidad no se dejara de lado, como así también guiarlos en la formación específica que desarrollaba en mis clases. Puedo testificar que miles y miles de los docentes actuamos de esa forma.

También quiero manifestarle que en los casi 37 años de trabajo educativo ocupé espacios con diferentes funciones docentes, como así también las Asambleas Técnico Docentes y transité en lo sindical, lo que siempre tuve en cuenta era la delicada línea ejemplificante que cumplimos como docentes y que nuestros jóvenes ven en nosotros, para ello nunca violé los principios de laicidad, para que lo tenga en cuenta mi termo jamás tuvo un identificativo del partido político que voté, recién comencé a usarlo una vez jubilado (jubilación a la que me tuve que acoger porque este Gobierno de Coalición no me autorizó la prórroga de trabajo, teniendo todos los informes favorables, ¿quizás persecución ideológica?)

Volviendo a sus dichos: ¿subestima a la Educación Pública y a sus trabajadores? Para un político no está bien, porque todos somos seres humanos y para hablar de la Educación Pública usted no tiene galardones. ¿Quizás fue a la educación privada y por eso piensa así, o no se acuerda con el cariño que lo trataban sus maestras?) No quiero pensar que el recorte presupuestal para la educación está basado en su desconocimiento falaz del sistema educativo. ¿O usted habla por el ejemplo de las instituciones educativas militares?

Sepa que las instituciones educativas públicas son espacios socializantes y formativos, son de formación social y humana, no instruimos milicias, FORMAMOS a las y los URUGUAYOS sin exclusión.

Si desea conversar, encontrar el porqué de no tener la mayoría, con todo respeto se lo explico: Se perjudicó el bolsillo de la mayoría de los uruguayos. Obligan a trabajar más y recibir menos jubilación. Beneficiaron a unos pocos, basta con fijarse el mapa electoral de Montevideo y en qué barrio ganaron. No cumplieron nada de lo prometido. El culpable de todo lo que pasaba era el otro.

No voy a enumerarle los errores y horrores de este gobierno y del que usted como integrante de la Coalición, es responsable y cómplice. De lo único que es responsable el Frente Amplio es el resultado electoral.

Tengo mucho más para agregar, seguramente hay muchos aportes más. Pero no quiero olvidarme de su Silencio y el silencio de su Partido con respecto a los desaparecidos, del cual, sí, usted es responsable.

Con el respeto que me caracteriza, le invito a respetar las Instituciones Educativas Públicas y a sus TRABAJADORES.

Saluda atentamente: Osvaldo Nicoletti Docente jubilado. Libertad- San José"