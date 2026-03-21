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Política marihuana | regulación | impacto

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Regulación de la marihuana en Uruguay reduce el narcotráfico, asegura informe técnico

El narcotráfico clásico como acceso al cannabis cayó al 6,7% en Uruguay gracias a la regulación de la marihuana.

Informe sobre regulación de la marihuana

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A ocho años de la implementación plena de la Ley n.º 19.172, Uruguay consolida su modelo de regulación de la marihuana como una política de Estado exitosa. Según el último informe presentado por la Secretaría Nacional de Drogas (SND), el mercado legal ha logrado desplazar drásticamente a las redes criminales tradicionales, transformando el escenario de seguridad y salud pública en el país.

El fin de la hegemonía del mercado ilícito

El dato más relevante del reporte indica una caída estrepitosa del narcotráfico clásico: mientras que en 2014 representaba la vía de acceso para el 58% de los usuarios, en 2024 esa cifra se desplomó al 6,7%.

Gabriel Rossi, secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), destacó que el mercado regulado —compuesto por farmacias, clubes de membresía y cultivadores domésticos— permite que casi la mitad de los consumidores (46%) operen hoy dentro de un marco seguro y legal, alejándolos del riesgo criminal.

Impacto económico y social

Más allá de la seguridad, la regulación se ha convertido en un motor de empleo y transparencia:

  • Fuerza laboral: El sector emplea actualmente a unas 5.000 personas.

  • Acceso federal: Con 40 farmacias operativas en 2024, el desafío inmediato es extender el abastecimiento a todos los departamentos del país.

  • Mercado Gris: Si bien persisten intercambios informales, las autoridades subrayan que estos se diferencian del narcotráfico tradicional por su bajo nivel de violencia y peligrosidad.

Institucionalidad y futuro: el nuevo consejo honorario

El director ejecutivo del IRCCA, Martín Rodríguez, confirmó que los temores iniciales sobre efectos negativos de la ley no se han concretado. Como paso hacia una gestión más participativa, se anunció la creación del Consejo Nacional Honorario del IRCCA, que integrará a representantes sociales, cultivadores, clubes y empresas para debatir el futuro de la normativa.

"La regulación ha trascendido diferencias partidarias para consolidarse como una política de Estado basada en derechos, salud y gobernanza", concluyó Rossi.

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