Regulación de la marihuana en Uruguay reduce el narcotráfico, asegura informe técnico

A ocho años de la implementación plena de la Ley n.º 19.172, Uruguay consolida su modelo de regulación de la marihuana como una política de Estado exitosa. Según el último informe presentado por la Secretaría Nacional de Drogas (SND), el mercado legal ha logrado desplazar drásticamente a las redes criminales tradicionales, transformando el escenario de seguridad y salud pública en el país.