Casaravilla defendió incorporación de ingenieros por US$ 9000 mensual en CTM

El presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, Gonzalo Casaravilla, defendió la incorporación de dos ingenieros como asesores técnicos, una decisión que generó cuestionamientos debido a que percibirán remuneraciones cercanas a los US$ 9.000 mensuales.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Personal idóneo
Según informó el semanario Búsqueda, las contrataciones fueron aprobadas por la CTM a pedido de la delegación uruguaya. Consultado sobre el tema, Casaravilla aseguró que se trata de profesionales con amplia trayectoria y experiencia en gestión y trabajo binacional. "Son ingenieros uruguayos que tienen amplia experiencia, reconocimiento, saben de gestión y binacionalidad", afirmó el jerarca en declaraciones al programa La Escucha. Además, explicó que los contratos son a término y finalizarán junto con el actual período de gobierno.
Casaravilla sostuvo que la nueva administración asumió con el objetivo de modificar el modelo de gestión implementado en los últimos años. “Estamos cambiando la forma de gestión”, señaló, y remarcó que se realizó una revisión de la estructura organizativa tras la polémica generada por las designaciones directas realizadas durante la gestión del hoy intendente de Salto, Carlos Albisu.
Reducción de costos
En ese sentido, destacó que la reestructura permitió reducir significativamente los costos de funcionamiento. Según indicó, en 2022 había unas 30 personas vinculadas a esa área, mientras que actualmente son 19 los cargos, lo que representa una reducción cercana al 40% de los costos.
La gestión de los recursos de Salto Grande y los cambios impulsados por las nuevas autoridades continúan en el centro del debate político, especialmente luego de las controversias surgidas en la administración anterior.