Casaravilla defendió incorporación de ingenieros por US$ 9000 mensual en CTM

Personal idóneo

Según informó el semanario Búsqueda, las contrataciones fueron aprobadas por la CTM a pedido de la delegación uruguaya. Consultado sobre el tema, Casaravilla aseguró que se trata de profesionales con amplia trayectoria y experiencia en gestión y trabajo binacional. "Son ingenieros uruguayos que tienen amplia experiencia, reconocimiento, saben de gestión y binacionalidad", afirmó el jerarca en declaraciones al programa La Escucha. Además, explicó que los contratos son a término y finalizarán junto con el actual período de gobierno.