¿Qué implica la reestructura del Casmu?: Preve defendió la decisión "financiera"

El diputado del Frente Amplio, Federico Preve, defendió la prórroga de la intervención del Casmu y el proyecto de reestructura financiera que impulsa el gobierno, al asegurar que el objetivo es evitar una crisis como la que derivó en el cierre de Casa de Galicia y garantizar la continuidad asistencial de la institución.
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Durante una entrevista en el programa Legítima Mañana de Caras y Caretas, Preve explicó que los problemas económicos del Casmu no son recientes y se remontan a la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud.
"El Casmu es una institución que pasó de ser un centro asistencial del Sindicato Médico del Uruguay a una empresa Casmu IAMPP cuando se crea el Sistema Nacional Integrado de Salud en 2007, ya en ese momento tenía dificultades financieras, con patrimonio negativo", señaló.
El legislador recordó que la mutualista ha recurrido en varias oportunidades a mecanismos de respaldo financiero y que durante el gobierno anterior permaneció bajo la supervisión del Ministerio de Salud Pública mediante veedores, hasta que finalmente fue intervenida en 2024.
Evitar otro caso como Casa de Galicia
Preve explicó que la actual administración decidió mantener la intervención y prorrogarla porque considera indispensable impedir que una institución intervenida pueda terminar en concurso de acreedores mientras se desarrolla un proceso de recuperación.
"Para nosotros, cuando la institución está intervenida por Salud Pública, no es viable que se tenga la posibilidad de cierre a través de un concurso, como sucedió con Casa de Galicia", afirmó.
En ese sentido recordó las consecuencias que tuvo aquel cierre para usuarios y trabajadores. "Pasó lo que pasó con 40 mil usuarios y miles de trabajadores", expresó.
Mejora en la gestión
Según el diputado frenteamplista, la intervención comenzó a mostrar resultados concretos en la administración del Casmu. "La intervención ha generado que la dinámica de balances negativos empiece a cambiar la tendencia", sostuvo.
Como ejemplo, indicó que el déficit operativo mensual logró reducirse significativamente en pocos meses gracias a cambios en la gestión. "Al día de hoy, en ocho meses, el balance negativo deficitario se redujo a la mitad, con una reducción de planteles gerenciales y de compras a empresas tercerizadas", explicó.
Añadió que el déficit mensual pasó "de 80 millones a 40 millones", lo que, según dijo, demuestra una mejora en la administración sin afectar los servicios.
Una reestructura financiera
Preve aclaró que la solicitud vinculada al Fondo de Garantías, cuyo monto ronda los 120 millones de dólares, no implica que el Estado aporte esa cifra adicional.
"Lo que se hace es poner todos los fideicomisos anteriores dentro de este y se amplía un 20%. Lo nuevo es un 20% de esos 120 millones; no son 120 millones nuevos", precisó.
El objetivo, explicó, es unificar los seis fideicomisos existentes, refinanciar toda la deuda y sustituir préstamos de alto costo por financiamiento bancario en mejores condiciones. "Eso lo que genera es disminuir los intereses y extender los plazos de pago, con lo que obviamente mes a mes se tiene que pagar menos y el balance operativo mensual da menos deficitario", afirmó.
Además, señaló que el nuevo fideicomiso permitirá acceder a un préstamo del Banco República para cancelar obligaciones contraídas con prestamistas que cobran tasas de interés elevadas.
"No implica pérdida de puestos de trabajo"
El legislador insistió en que la propuesta del gobierno apunta exclusivamente a sanear la situación financiera de la institución y descartó que el plan contemple recortes en la atención o despidos. "Es una reestructura más bien financiera; no implica pérdida de puestos de trabajo ni pérdida de la calidad de atención", aseguró.
Preve también destacó que el proyecto incorpora mecanismos de control que calificó como innovadores para el sistema sanitario.
Explicó que toda institución que reciba garantías soberanas deberá acordar su plan de reestructura con los ministerios de Salud Pública y Economía.
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