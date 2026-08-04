Interior inauguró destacamento de la Guardia Republicana en Durazno

El Ministerio del Interior inauguró, el pasado viernes 31 de julio, un nuevo destacamento de la Dirección Nacional de la Guardia Republicana en el Paraje Batoví (Durazno), con el objetivo de fortalecer la presencia policial en el centro del país, mejorar la capacidad de prevención y respuesta ante el delito y consolidar el proceso de descentralización de la seguridad pública.
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La nueva base se enmarca en el Plan Nacional de Seguridad Pública y permitirá reforzar especialmente el combate al delito rural y abigeato.
Despliegue nacional de la Guardia Republicana
El director de la Guardia Republicana, Fabián Monzón, destacó que la instalación del nuevo destacamento en Durazno representa un avance para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, ya que permitirá ampliar la capacidad de despliegue de la unidad en el territorio nacional.
En ese sentido, explicó que, si bien la base estará en Durazno, se trata de un destacamento con alcance regional, que brindará apoyo operativo no solo a la Jefatura de Policía de ese departamento, sino también a otras jefaturas y localidades cercanas que requieran su intervención.
A su vez, Monzón señaló que la dotación de los efectivos se ajustará según las necesidades operativas de cada situación, contemplando desde tareas de patrullaje preventivo y apoyo en allanamientos hasta la cobertura de eventos con gran concentración de público.
Añadió que el trabajo conjunto con la Jefatura de Policía de Durazno estará enfocado principalmente en fortalecer el patrullaje y la prevención del delito.
Alcance regional e instalación permanente
Por su parte, el Jefe de Policía de Durazno, Eduardo Lima, señaló que la instalación de un destacamento permanente de la Guardia Republicana forma parte de una estrategia de adaptación de la Policía a las nuevas dinámicas delictivas.
Lima destacó que, tras un año 2025 marcado por altos niveles de violencia, el departamento registra en 2026 una disminución significativa de los delitos, incluidos los homicidios, y afirmó que la incorporación de personal especializado permitirá fortalecer ese proceso.
El destacamento tendrá alcance regional, brindando apoyo a los departamentos de Flores y Florida.
Indicó que la Guardia Republicana reforzará el trabajo de los equipos de patrullaje, especialmente en aquellas zonas donde aún operan grupos criminales.
Asimismo, detalló que el despliegue de los efectivos se definirá a partir del análisis de mapas de calor, franjas horarias y días de mayor incidencia delictiva, lo que permitirá asignar los recursos más adecuados según las necesidades operativas.