Interior inauguró destacamento de la Guardia Republicana en Durazno

En ese sentido, explicó que, si bien la base estará en Durazno, se trata de un destacamento con alcance regional, que brindará apoyo operativo no solo a la Jefatura de Policía de ese departamento, sino también a otras jefaturas y localidades cercanas que requieran su intervención.

A su vez, Monzón señaló que la dotación de los efectivos se ajustará según las necesidades operativas de cada situación, contemplando desde tareas de patrullaje preventivo y apoyo en allanamientos hasta la cobertura de eventos con gran concentración de público.

Añadió que el trabajo conjunto con la Jefatura de Policía de Durazno estará enfocado principalmente en fortalecer el patrullaje y la prevención del delito.

Alcance regional e instalación permanente

Por su parte, el Jefe de Policía de Durazno, Eduardo Lima, señaló que la instalación de un destacamento permanente de la Guardia Republicana forma parte de una estrategia de adaptación de la Policía a las nuevas dinámicas delictivas.

Lima destacó que, tras un año 2025 marcado por altos niveles de violencia, el departamento registra en 2026 una disminución significativa de los delitos, incluidos los homicidios, y afirmó que la incorporación de personal especializado permitirá fortalecer ese proceso.

El destacamento tendrá alcance regional, brindando apoyo a los departamentos de Flores y Florida.

Indicó que la Guardia Republicana reforzará el trabajo de los equipos de patrullaje, especialmente en aquellas zonas donde aún operan grupos criminales.

Asimismo, detalló que el despliegue de los efectivos se definirá a partir del análisis de mapas de calor, franjas horarias y días de mayor incidencia delictiva, lo que permitirá asignar los recursos más adecuados según las necesidades operativas.