¿Qué dejó la última del Intermedio?: Wanderers por el milagro; Peñarol único líder

Wanderers está haciendo una gran campaña, es finalista del Intermedio, está en zona de copas internacionales pero a su vez comienza a realmente soñar con quedarse en la máxima categoría. El equipo bohemio se impuso a MC Torque, llegó a 35 puntos en la Anual y salió de la zona roja en el descenso.
En la parte roja de la tabla, Progreso no levanta cabeza y se le hace muy cuesta arriba el tramo final. A su vez, Danubio en crisis y Cerro irregular, pelearán en un gran mano a mano con Wanderers para ver quién de los tres logrará la salvación.
La última fecha del Intermedio
Resultados
- MC Torque 0-2 Wanderers
- Albion 2-2 Danubio
- Deportivo Maldonado 0-0 Juventud
- Peñarol 3-0 Cerro Largo
- Racing 1-0 Boston River
- Central Español 0-0 Liverpool
- Nacional 2-1 Progreso
- Defensor Sporting 2-1 Cerro
Posiciones Intermedio
Serie A
- Peñarol - 16
- Cerro Largo - 11
- Racing - 10
- Cerro - 9
- Liverpool - 9
- Central Español - 9
- Defensor Sporting - 6
- Boston River - 5
Serie B
- Wanderers - 15
- Nacional - 13
- Deportivo Maldonado - 12
- MC Torque - 12
- Juventud - 8
- Albion - 6
- Progreso - 6
- Danubio - 4
Tabla Anual
- Peñarol - 43
- Deportivo Maldonado - 41
- Racing - 41
- MC Torque - 35
- Nacional - 35
- Wanderers - 35
- Albion - 34
- Central Español - 33
- Liverpool - 29
- Cerro Largo - 28
- Defensor Sporting - 27
- Juventud - 23
- Danubio - 22
- Boston River - 22
- Cerro - 18
- Progreso - 16
Descenso: Progreso 0.932 (55 pts), Danubio 1.102 (65 pts), Cerro 1.103 (64 pts), Wanderers 1.119 (66 pts).