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Deportes Intermedio | Club Atlético Peñarol | Nacional

pasando en limpio

¿Qué dejó la última del Intermedio?: Wanderers por el milagro; Peñarol único líder

Finalizó la última fecha del Torneo Intermedio y los resultados dejaron importantes movimientos tanto en la tabla Anual como en el descenso.

Wanderers, uno de los finalistas del Intermedio.

Wanderers, uno de los finalistas del Intermedio.

 Dante Fernandez / FocoUy
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El carbonero goleó a Cerro Largo, resultado que no sólo lo clasifica a la definición sino que lo dejó como el único líder de la tabla Anual. El carbonero aprovechó con su triunfo, el empate de Deportivo Maldonado ante Juventud para sacarle dos puntos en la tabla del año. A su vez, Racing derrotó a Boston River e igualó a los fernandinos en el segundo lugar de la tabla.

Nacional sufrió, no brilló y derrotó a Progreso para escalar en la Anual, quedando a ocho puntos de Peñarol en zona de Sudamericana. Central Español igualó con Liverpool y todo lo bueno que había mostrado en el Apertura comienza a caer.

Wanderers está haciendo una gran campaña, es finalista del Intermedio, está en zona de copas internacionales pero a su vez comienza a realmente soñar con quedarse en la máxima categoría. El equipo bohemio se impuso a MC Torque, llegó a 35 puntos en la Anual y salió de la zona roja en el descenso.

En la parte roja de la tabla, Progreso no levanta cabeza y se le hace muy cuesta arriba el tramo final. A su vez, Danubio en crisis y Cerro irregular, pelearán en un gran mano a mano con Wanderers para ver quién de los tres logrará la salvación.

La última fecha del Intermedio

Resultados

  • MC Torque 0-2 Wanderers
  • Albion 2-2 Danubio
  • Deportivo Maldonado 0-0 Juventud
  • Peñarol 3-0 Cerro Largo
  • Racing 1-0 Boston River
  • Central Español 0-0 Liverpool
  • Nacional 2-1 Progreso
  • Defensor Sporting 2-1 Cerro

Posiciones Intermedio

Serie A

  1. Peñarol - 16
  2. Cerro Largo - 11
  3. Racing - 10
  4. Cerro - 9
  5. Liverpool - 9
  6. Central Español - 9
  7. Defensor Sporting - 6
  8. Boston River - 5

Serie B

  1. Wanderers - 15
  2. Nacional - 13
  3. Deportivo Maldonado - 12
  4. MC Torque - 12
  5. Juventud - 8
  6. Albion - 6
  7. Progreso - 6
  8. Danubio - 4

Tabla Anual

  1. Peñarol - 43
  2. Deportivo Maldonado - 41
  3. Racing - 41
  4. MC Torque - 35
  5. Nacional - 35
  6. Wanderers - 35
  7. Albion - 34
  8. Central Español - 33
  9. Liverpool - 29
  10. Cerro Largo - 28
  11. Defensor Sporting - 27
  12. Juventud - 23
  13. Danubio - 22
  14. Boston River - 22
  15. Cerro - 18
  16. Progreso - 16

Descenso: Progreso 0.932 (55 pts), Danubio 1.102 (65 pts), Cerro 1.103 (64 pts), Wanderers 1.119 (66 pts).

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