¿Qué dejó la última del Intermedio?: Wanderers por el milagro; Peñarol único líder

Wanderers está haciendo una gran campaña, es finalista del Intermedio, está en zona de copas internacionales pero a su vez comienza a realmente soñar con quedarse en la máxima categoría. El equipo bohemio se impuso a MC Torque, llegó a 35 puntos en la Anual y salió de la zona roja en el descenso.

En la parte roja de la tabla, Progreso no levanta cabeza y se le hace muy cuesta arriba el tramo final. A su vez, Danubio en crisis y Cerro irregular, pelearán en un gran mano a mano con Wanderers para ver quién de los tres logrará la salvación.

La última fecha del Intermedio

Resultados

MC Torque 0-2 Wanderers

Albion 2-2 Danubio

Deportivo Maldonado 0-0 Juventud

Peñarol 3-0 Cerro Largo

Racing 1-0 Boston River

Central Español 0-0 Liverpool

Nacional 2-1 Progreso

Defensor Sporting 2-1 Cerro

Posiciones Intermedio

Serie A

Peñarol - 16 Cerro Largo - 11 Racing - 10 Cerro - 9 Liverpool - 9 Central Español - 9 Defensor Sporting - 6 Boston River - 5

Serie B

Wanderers - 15 Nacional - 13 Deportivo Maldonado - 12 MC Torque - 12 Juventud - 8 Albion - 6 Progreso - 6 Danubio - 4

Tabla Anual

Peñarol - 43 Deportivo Maldonado - 41 Racing - 41 MC Torque - 35 Nacional - 35 Wanderers - 35 Albion - 34 Central Español - 33 Liverpool - 29 Cerro Largo - 28 Defensor Sporting - 27 Juventud - 23 Danubio - 22 Boston River - 22 Cerro - 18 Progreso - 16

Descenso: Progreso 0.932 (55 pts), Danubio 1.102 (65 pts), Cerro 1.103 (64 pts), Wanderers 1.119 (66 pts).