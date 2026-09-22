Jóvenes del Inisa participarán en Pelota al Medio a la Esperanza

El convenio establece que a través del deporte, la educación y la cultura, ambas instituciones promuevan la convivencia, el juego limpio, la inclusión social y la prevención de la violencia, como principios que rigen al Programa Pelota al Medio a la Esperanza.

Asimismo, el convenio prevé promover talleres de habilidades socioemocionales —resolución de conflictos, género y bullying— y actividades deportivas o campamentos recreativos.

Prevención, convivencia y seguridad como ejes del trabajo conjunto

Negro, señaló la importancia institucional que tiene participar de esta convocatoria y el desafío que conlleva, así como el valor de estas actividades como herramientas preventivas para la comisión de delitos y generadoras de comunidad.

“El poder participar ahora de este lugar institucional que estamos ocupando, estar participando en actividades que precisamente tiendan a que esos delitos no se cometan, es realmente un desafío que nos tiene muy entusiasmados y que nos hace seguramente seguir para adelante, seguir mirando hacia adelante y disfrutando de la actividad que nos toca realizar”, expresó.

Otros pilares importantes de este proyecto, que tiene a los jóvenes como protagonistas, son la convivencia, la seguridad y la prevención, destacó el Ministro.

“Estamos todos trabajando para un proyecto en común, basado en la empatía, basado en la convivencia, basado también en el esfuerzo. Por eso es que para nosotros es tan importante trabajar como Pelota al Medio, por eso es tan importante suscribir convenios permanentes como estamos haciendo”, añadió.

Un objetivo común para generar nuevas oportunidades

Por su parte, el Presidente del Inisa celebró la firma del convenio y destacó que permitirá multiplicar las experiencias de los jóvenes vinculados al programa.

“Este convenio que vamos a firmar hoy nos va a permitir multiplicar esta experiencia. Todo el proceso que ustedes están haciendo abre las puertas para otros compañeros y compañeras”, expresó.

Durante su discurso, Saavedra destacó la importancia de que las autoridades visiten los centros del Inisa y señaló que por primera vez un ministro del Interior visitó la Colonia Berro. En ese sentido, remarcó la necesidad de que todos los actores involucrados trabajen con un mismo objetivo: acompañar a los adolescentes durante su proceso de inclusión y brindarles herramientas para que, una vez finalizada su medida, puedan desarrollar un proyecto de vida alejado de la privación de libertad.

En referencia al convenio, el Presidente del Inisa valoró especialmente el rol del deporte como herramienta de inclusión y destacó el trabajo que se desarrolla junto al Ministerio del Interior y Pelota al Medio de la Esperanza.

Deporte y cultura para fortalecer la convivencia

Iparraguirre destacó el trabajo conjunto que se desarrolla desde el año pasado entre el Programa y el Inisa a través de proyectos deportivos y sociales.

Iparraguirre adelantó que el trabajo continuará en las áreas de Cultura y Deportes, tanto en la Colonia Berro como en otros centros, con el objetivo de generar nuevas oportunidades para los jóvenes, fortalecer la convivencia y brindarles alternativas para desarrollar sus proyectos de vida una vez que egresen del sistema.

“Hay jóvenes y hay que darle para adelante para que ellos puedan mejorar su convivencia y también, cuando salgan, tengan otras opciones de vida para mejorar la seguridad también”, sostuvo Iparraguirre.

En este sentido, destacó que el nuevo proyecto amplía el alcance del programa, que desarrolla un trabajo territorial junto a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), e incorpora también a jóvenes que se encuentran privados de libertad.