Trump y Xi Jinping se reúnen en EEUU en medio de tregua comercial y la tensión por Taiwán

En paralelo, ambas potencias negocian el plan denominado "30 por 30", que busca una reducción mutua y simultánea de aranceles sobre bienes importados por un valor de 30.000 millones de dólares para cada nación.

Inteligencia artificial: la disputa por el liderazgo tecnológico

La competencia en inteligencia artificial (IA) ocupa un espacio prioritario en las discusiones sobre seguridad y economía. Washington expresa preocupación por la "destilación" de modelos informáticos por parte de firmas chinas y los riesgos de uso malintencionado, mientras que Pekín rechaza que la agenda de seguridad se utilice para limitar su desarrollo tecnológico.

Durante la cena de Estado, ambos mandatarios contarán con la presencia de altos ejecutivos del sector de la IA, con la expectativa de trazar una hoja de ruta para el diálogo bilateral en esta materia.

Taiwán y las "líneas rojas" de Pekín

La cuestión de Taiwán se perfila como el punto de mayor fricción. En vísperas de la cumbre, la prensa oficial china reafirmó que el estatus de la isla, la democracia, el sistema político y el derecho al desarrollo constituyen "líneas rojas infranqueables".

Xi presionará a la Casa Blanca para congelar nuevas entregas de armamento a Taipéi, invocando los acuerdos bilaterales de 1982. La reunión coincide con la paralización por parte de la administración Trump de un paquete de asistencia militar a Taiwán por 14.000 millones de dólares, elemento clave en el tablero de negociación entre ambas superpotencias.