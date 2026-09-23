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Política Donald Trump |

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Trump y Xi Jinping se reúnen en EEUU en medio de tregua comercial y la tensión por Taiwán

Xi Jinping realiza su primera visita a suelo estadounidense en 11 años, en un encuentro cruzado por las elecciones de mitad de mandato en EEUU.

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Por Redacción de Caras y Caretas

Los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping, mantienen este jueves un esperado encuentro cara a cara en suelo estadounidense, marcando la primera visita del líder chino al país en 11 años y la tercera reunión entre ambos mandatarios en menos de un año.

El encuentro se produce en escenarios políticos marcadamente contrapuestos: mientras Trump enfrenta presiones por las elecciones de mitad de mandato y la tensión bélica con Irán, Xi acude con un liderazgo consolidado proyectado hacia un nuevo mandato de cinco años al frente del Partido Comunista de China.

Negociaciones comerciales y el objetivo "30 por 30"

El eje central de las conversaciones gira en torno a la extensión de la tregua comercial que vence el próximo 10 de noviembre. Aunque el representante comercial de EE. UU., Jamieson Greer, señaló que aún existen diferencias y descartó un anuncio formal esta semana, se evalúa una prórroga de entre tres y seis meses.

En paralelo, ambas potencias negocian el plan denominado "30 por 30", que busca una reducción mutua y simultánea de aranceles sobre bienes importados por un valor de 30.000 millones de dólares para cada nación.

Inteligencia artificial: la disputa por el liderazgo tecnológico

La competencia en inteligencia artificial (IA) ocupa un espacio prioritario en las discusiones sobre seguridad y economía. Washington expresa preocupación por la "destilación" de modelos informáticos por parte de firmas chinas y los riesgos de uso malintencionado, mientras que Pekín rechaza que la agenda de seguridad se utilice para limitar su desarrollo tecnológico.

Durante la cena de Estado, ambos mandatarios contarán con la presencia de altos ejecutivos del sector de la IA, con la expectativa de trazar una hoja de ruta para el diálogo bilateral en esta materia.

Taiwán y las "líneas rojas" de Pekín

La cuestión de Taiwán se perfila como el punto de mayor fricción. En vísperas de la cumbre, la prensa oficial china reafirmó que el estatus de la isla, la democracia, el sistema político y el derecho al desarrollo constituyen "líneas rojas infranqueables".

Xi presionará a la Casa Blanca para congelar nuevas entregas de armamento a Taipéi, invocando los acuerdos bilaterales de 1982. La reunión coincide con la paralización por parte de la administración Trump de un paquete de asistencia militar a Taiwán por 14.000 millones de dólares, elemento clave en el tablero de negociación entre ambas superpotencias.

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