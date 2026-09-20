Casupá: el Gobierno prepara una agenda de obras y medidas para la zona de la represa

Sánchez destacó la necesidad de que una obra de esta magnitud genere efectos positivos en el entramado económico y social de Casupá y las zonas cercanas. También informó que OSE y el Ministerio de Ambiente contrataron técnicos internacionales especializados en infraestructura de este tipo en zonas con actividad sísmica.

“Si bien en Uruguay no los hay, queremos tener las mayores garantías y que todos tengan la seguridad de que se garantice la seguridad ambiental y de las personas”, afirmó.

El secretario de Presidencia recordó además que existe un fondo de $7 millones, con apoyos de hasta $390.000 por productor, destinado a inversiones que permitan mantener la actividad productiva. Entre las medidas previstas figuran alambrados y cercados, sistemas de abrevadero, montes de sombra y reforestación con especies nativas.

Medidas para las comunidades

La planificación alcanza a Casupá, Reboledo, Fray Marcos, Gaetán y Bolívar. Incluye unas 30 soluciones habitacionales para familias afectadas por las expropiaciones, otras seis soluciones habitacionales prioritarias, la conexión de unas 15 viviendas al saneamiento y nuevos núcleos de viviendas de Mevir.

En educación y capacitación se proyecta fortalecer la oferta de la Escuela Técnica de Casupá y avanzar en la formación a nivel de Bachillerato. En coordinación con Inefop se instrumentarán cursos de capacitación laboral vinculados a la construcción de la represa.

El saneamiento constituye otro de los ejes. Se prevé ejecutar unos 6,5 kilómetros de nuevos colectores, que permitirán incorporar aproximadamente 320 conexiones y elevar la cobertura de la localidad del 48% actual a cerca del 68%.

En infraestructura vial continuará la rehabilitación de la ruta 7 entre Fray Marcos y Casupá, junto con la adecuación de la travesía urbana, la construcción de sendas peatonales y mejoras y ampliaciones de ciclovías e iluminación en puntos críticos.

También se prevé reforzar la seguridad, la prevención y la respuesta ante emergencias mediante la coordinación entre el Ministerio del Interior, Bomberos, las intendencias y las jefaturas de Policía, especialmente ante las necesidades derivadas del tránsito, las obras y la convivencia en las localidades.

Protección de la cuenca

Ortuño señaló que el llamado a licitación está en curso y que comienza la etapa definitoria del estudio de impacto ambiental. Según explicó, el proyecto estará acompañado por medidas de desarrollo local en infraestructura vial, salud, vivienda y empleo.

El Ministerio de Ambiente impulsa además acciones para fortalecer la protección de la cuenca del río Santa Lucía, particularmente en las subcuencas de los arroyos Casupá y La Virgen. Junto con la Alianza Uruguaya por el Agua y con participación del BID, se convocará a productores ganaderos y lecheros para implementar medidas de protección ambiental en sus predios.

Durante la construcción, se estima que la actividad asociada al proyecto podrá involucrar a unas 700 personas, entre empleos directos e indirectos. El Gobierno prevé que ese aumento de actividad generará nuevas demandas sobre los servicios y la infraestructura local.

La agenda también incorpora acciones de desarrollo turístico, recreación y espacios públicos, en un proceso que, según lo planteado, combinará el trabajo de organismos nacionales, gobiernos departamentales, municipios e instituciones locales.