Catastro intimó a Arim y le dio 30 días para actualizar la situación de su vivienda

"Esa declaración nueva va a contemplar la realidad, los metros cuadrados que tengan hoy las construcciones en el padrón", agregó.

Situación de la vivienda

La semana pasada, a través de su cuenta de X, Arim explicó que en 2011 compró un terreno baldío en Solís. “En el año 2015 comencé la construcción de la casa, con el correspondiente permiso de construcción de la Intendencia de Maldonado y BPS”, añadió en la publicación.

En rueda de prensa Arim dijo que "no se puso ni un pozo ni una baldosa ni un ladrillo sin los permisos correspondientes" del Banco de Previsión Social (BPS) y la Intendencia de Maldonado, y que la construcción no ha sido finalizada, aunque afirmó que la habita como casa de verano con su familia. Sostuvo que desconoce la reglamentación sobre que no se puede habitar o alquilar si la casa no tiene final de obra.

"La obra se desarrolló en varias etapas. Se han pagado absolutamente todos los tributos, inclusive una inspección que acredita que los tributos abonados y que los aportes realizados, corresponden con las características del inmueble que ha sido construido", sostuvo.