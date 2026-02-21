En una reciente entrevista concedida a Caras y Caretas, el politólogo Daniel Chasquetti analizó el complejo escenario que atraviesa el bloque opositor en Uruguay. Según el académico, la falta de homogeneidad y las dificultades estratégicas están limitando la capacidad de incidencia de los partidos que hoy no ocupan el Ejecutivo.
Ni bloque ni unidad
Chasquetti: "El Partido Nacional no asume el duelo de haber perdido el Gobierno" y actúa desde el enojo
En diálogo con Caras y Caretas, Chasquetti analizó la falta de rumbo de los partidos opositores, marcados por la frustración y la división interna.