Chasquetti: "El Partido Nacional no asume el duelo de haber perdido el Gobierno" y actúa desde el enojo

El factor "timing" y el duelo electoral

El análisis también abordó la intensidad de la confrontación en este inicio de período. Chasquetti desmitificó la idea de una oposición "dura" desde el día uno, recordando que históricamente las posturas se endurecen recién hacia el tercer año de mandato.

"Me parece que las oposiciones, y sobre todo el Partido Nacional, no han terminado de asumir el duelo por salir del Gobierno. Esa frustración genera un enojo que hoy se traduce en tener más problemas internos que el propio Gobierno", afirmó Chasquetti.

Perspectiva Estratégica

Para el politólogo, la estrategia de "quemar las naves" en el primer año es poco frecuente en el sistema uruguayo de mandatos fijos. Sin embargo, destaca que la actual coalición opositora enfrenta el reto adicional de gestionar sectores con perfiles muy distintos: desde la confrontación de la Lista 40 (PN) hasta la disposición al diálogo de los sectores de centro.