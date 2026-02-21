Hacete socio para acceder a este contenido

Política Chasquetti | Partido Nacional | oposición

Ni bloque ni unidad

Chasquetti: "El Partido Nacional no asume el duelo de haber perdido el Gobierno" y actúa desde el enojo

En diálogo con Caras y Caretas, Chasquetti analizó la falta de rumbo de los partidos opositores, marcados por la frustración y la división interna.

Daniel Chasquetti

 Facultad de Ciencias Sociales
En una reciente entrevista concedida a Caras y Caretas, el politólogo Daniel Chasquetti analizó el complejo escenario que atraviesa el bloque opositor en Uruguay. Según el académico, la falta de homogeneidad y las dificultades estratégicas están limitando la capacidad de incidencia de los partidos que hoy no ocupan el Ejecutivo.

Fragmentación y falta de coordinación

La radiografía política trazada por Chasquetti revela una oposición atomizada que carece de un mando único, lo que deriva en una severa dificultad para coordinar acciones conjuntas. Esta fragmentación se vuelve crítica en el Parlamento, donde "para imponer condiciones o aprobar declaraciones todos los partidos deben ponerse de acuerdo, y eso no siempre ocurre".

El análisis describe un escenario de lealtades cruzadas donde Cabildo Abierto suele votar con el Frente Amplio, mientras que el Partido Independiente mantiene una postura oscilante y el Partido Colorado se debate en una fractura interna. Chasquetti sostiene que "no hay una sola oposición; hay varias", señalando que mientras sectores como Vamos Uruguay han sido más dialoguistas, otros grupos como los de Andrés Ojeda y Robert Silva mantienen una posición "más recalcitrante". Esta heterogeneidad, lejos de fortalecer al bloque, parece haberlo sumido en una falta de cohesión estratégica que hoy lo debilita frente al oficialismo.

El factor "timing" y el duelo electoral

El análisis también abordó la intensidad de la confrontación en este inicio de período. Chasquetti desmitificó la idea de una oposición "dura" desde el día uno, recordando que históricamente las posturas se endurecen recién hacia el tercer año de mandato.

"Me parece que las oposiciones, y sobre todo el Partido Nacional, no han terminado de asumir el duelo por salir del Gobierno. Esa frustración genera un enojo que hoy se traduce en tener más problemas internos que el propio Gobierno", afirmó Chasquetti.

Perspectiva Estratégica

Para el politólogo, la estrategia de "quemar las naves" en el primer año es poco frecuente en el sistema uruguayo de mandatos fijos. Sin embargo, destaca que la actual coalición opositora enfrenta el reto adicional de gestionar sectores con perfiles muy distintos: desde la confrontación de la Lista 40 (PN) hasta la disposición al diálogo de los sectores de centro.

