El ambicioso dilema de Alonso: ¿intentar presidir la Conmebol o anotarse para seguir los pasos de Lacalle Pou?

No hay dudas de que el presidente de Asociación uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Nacho Alonso, juega fuerte, por algo logró en pocos años, pasar de ser presidente de Rampla Juniors, un club que alterna permanentemente entre la segunda y la primera división, y antiguo tesorero del anterior Comité Ejecutivo, a convertirse en figura central de la AUF. En los últimos años, su nombre se instaló en el centro de las mayores polémicas del fútbol uruguayo, adonde llegó amparado por la muy discutida figura del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.
Este salto de protagonismo generó que su figura comience a sonar fuerte en dos posibles líneas: algunos aseguran que el blondo dirigente tiene sus fichas puestas en suceder a Domínguez en el máximo organismo del fútbol regional, y otros, creen que su mirada está puesta mucho más allá y ve con buenos ojos dar un salto en la carrera política con la mira puesta en 2034.
¿Seguir el camino de Lacalle Pou?
Quienes abonan esta última mirada están convencidos de que Nacho Alonso se juega todos los boletos al Mundial de 2030, y ya se imagina subiendo a la torre de los homenajes del Centenario ante los flashes de todo el mundo. Con esa obsesión es que se mueve actualmente y promueve una "guerra" interna que lo mantenga en la palestra.
Sus más cercanos aseguran que se trata de un hombre estratégico y ambicioso que sabe que la actual carencia de liderazgos en el Partido Nacional deja abierta una instancia para 2034, después de que Lacalle Pou vuelva a competir por la presidencia en las próximas elecciones. Es más, sus allegados advierten con picardía que "hay grandes similitudes entre Luisito y Nacho" que van más allá de su muy trabajada apariencia física.
Otros consideran que la línea que sigue Nacho Alonso está lejos de los siempre complicados caminos de la política partidista y que sus objetivos están puestos en aprovechar el impulso de estos años en la AUF para ocupar el máximo puesto en la organización que maneja el fútbol regional, lo que garantiza una vida más a la medida de las reales expectativas del actual presidente de la AUF.