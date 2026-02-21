El ambicioso dilema de Alonso: ¿intentar presidir la Conmebol o anotarse para seguir los pasos de Lacalle Pou?

Sus más cercanos aseguran que se trata de un hombre estratégico y ambicioso que sabe que la actual carencia de liderazgos en el Partido Nacional deja abierta una instancia para 2034, después de que Lacalle Pou vuelva a competir por la presidencia en las próximas elecciones. Es más, sus allegados advierten con picardía que "hay grandes similitudes entre Luisito y Nacho" que van más allá de su muy trabajada apariencia física.

Otros consideran que la línea que sigue Nacho Alonso está lejos de los siempre complicados caminos de la política partidista y que sus objetivos están puestos en aprovechar el impulso de estos años en la AUF para ocupar el máximo puesto en la organización que maneja el fútbol regional, lo que garantiza una vida más a la medida de las reales expectativas del actual presidente de la AUF.