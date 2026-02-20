Indio Fernández se va "mal" de Godoy Cruz y se acerca a Peñarol

Una de las novelas del mercado de pases, tiene como protagonista a Peñarol. El equipo carbonero estuvo todo el mercado detrás del mediocampista uruguayo, Nicolás Fernández, y luego de varias negociaciones fallidas, finalmente parece haber un avance entre Peñarol y Godoy Cruz.
En las últimas horas, Belgrano presentó una oferta muy importante por el futbolista, y cuando estaba todo acordado, Peñarol igualó la propuesta. Según informó el periodista argentino, Federico Acosta en el programa Tarde de Fútbol, "el propio jugador pidió que se detenga el acuerdo para irse a Peñarol".
Agregó que ahora Peñarol y Godoy Cruz deberán arreglar la manera de pago debido a que los carboneros ofrecen tres pagos pero Godoy Cruz pretende venderlo en una sola cuota.
Respecto al rendimiento del Indio Fernández, Acosta sostuvo que "Se va mal de Godoy Cruz. Llegó con pocas referencias y se transformó en una de las figuras. En el 2025 empezó a bajar el nivel y perdió consideración en los DT en un año que no fue bueno y que el equipo descendió. Muchos hinchas lo catalogan como uno de los responsables del descenso al ser uno de los referentes".