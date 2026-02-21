Hacete socio para acceder a este contenido

Política

¿En qué andás Luisito?

¿Cuándo vuelve Luis? Lacalle Pou arranca su segundo año sabático y los blancos lo esperan ansiosos

Luis Lacalle Pou no da señales de regreso y la tensión interna se hace sentir en el Partido Nacional.

Luis Lacalle Pou continúa su año sabático y no da señales de regreso al Partido Nacional.

Por Redacción de Caras y Caretas

Luis Lacalle Pou arrancó su segundo año sabático y su retorno a la arena política partidaria tiene todavía fecha incierta. Su propio padre no lo tiene claro, por eso comenzó a visibilizarse personalmente en entrevistas y actos políticos para controlar la ansiedad de los blancos que esperan ansiosos el regreso de su único líder.

"Calculo que este año ya volverá, más concretamente a lo que es su primer deber, que es con el Partido Nacional", expresó Luis Alberto Lacalle Herrera sin demasiada convicción al ser consultado por el retorno a la militancia de su hijo.

Lacalle Pou no asumió su banca en el Parlamento este período y tuvo algunas contadas apariciones públicas en 2025. En 2026 tampoco se le vio mucho la cara, apensas si apareció surfeando en las playas del Este y en la final del campeonato de surf Copa Serie Río de La Plata, organizada por uno de sus amigos.

El Partido Nacional lo extraña

Resultó notoria su ausencia durante el proceso de de autocrítica tras la derrota electoral de 2024, donde se analizaron las causas del fracaso electoral y se definieron estrategias enfocadas en corregir errores claves y de comunicación para volver a conectar con la ciudadanía de cara a 2029.

También se identificaron fallas en la gestión, sobre todo en materia económica y social, además de plantearse la necesidad de mayor humildad de su dirigencia que fue duramente cuestionada por la militancia. "Algunos no atendían el teléfono porque los nombraron ministros", señalaron.

En todo momento se evitaron las críticas a la figura del expresidente, cuyo nombre prácticamente no se mencionó en ninguna de las declaraciones públicas de los principales dirigentes. Salvo la dura mención del intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, en noviembre de 2025, calificando de “medio pelo” al gobierno de Lacalle Pou.

Blancos autocríticos

Olivera sugirió falencias en la gestión económica y social, lo que generó fuertes cruces internos en su partido y debates sobre la profundidad de la autocrítica. Pero nadie más se atrevió a criticar a Luis.

De todos modos, la debilitada figura de Álvaro Delgado seriamente cuestionado tras la dura derrota electoral y las recientes declaraciones de Lacalle Herrera diciendo que la elección de la candidata a vicepresidenta, Valeria Ripoll, fue una de los principales errores, reactivó la polémica interna y dejó en evidencia la ausencia de un liderazgo consolidado en la estructura partidaria.

En medio de este escenario, y con graves acusaciones contra el gobierno anterior por el caso Cardama, la ausencia de Luis Lacalle Pou se hace sentir cada día más y la militancia blanca comienza a ponerse ansiosa.

