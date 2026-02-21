¿Cuándo vuelve Luis? Lacalle Pou arranca su segundo año sabático y los blancos lo esperan ansiosos

El Partido Nacional lo extraña

Resultó notoria su ausencia durante el proceso de de autocrítica tras la derrota electoral de 2024, donde se analizaron las causas del fracaso electoral y se definieron estrategias enfocadas en corregir errores claves y de comunicación para volver a conectar con la ciudadanía de cara a 2029.

También se identificaron fallas en la gestión, sobre todo en materia económica y social, además de plantearse la necesidad de mayor humildad de su dirigencia que fue duramente cuestionada por la militancia. "Algunos no atendían el teléfono porque los nombraron ministros", señalaron.

En todo momento se evitaron las críticas a la figura del expresidente, cuyo nombre prácticamente no se mencionó en ninguna de las declaraciones públicas de los principales dirigentes. Salvo la dura mención del intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, en noviembre de 2025, calificando de “medio pelo” al gobierno de Lacalle Pou.

Blancos autocríticos

Olivera sugirió falencias en la gestión económica y social, lo que generó fuertes cruces internos en su partido y debates sobre la profundidad de la autocrítica. Pero nadie más se atrevió a criticar a Luis.

De todos modos, la debilitada figura de Álvaro Delgado seriamente cuestionado tras la dura derrota electoral y las recientes declaraciones de Lacalle Herrera diciendo que la elección de la candidata a vicepresidenta, Valeria Ripoll, fue una de los principales errores, reactivó la polémica interna y dejó en evidencia la ausencia de un liderazgo consolidado en la estructura partidaria.

En medio de este escenario, y con graves acusaciones contra el gobierno anterior por el caso Cardama, la ausencia de Luis Lacalle Pou se hace sentir cada día más y la militancia blanca comienza a ponerse ansiosa.