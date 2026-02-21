Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo

Efecto inmediato

Trump está furioso por el fallo de la Corte y anunció un nuevo arancel global del 15%

Donald Trump anunció este sábado que aumentará los aranceles globales de Estados Unidos del 10% al 15% con efecto inmediato.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció nuevos aranceles.
Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado aranceles temporales sobre casi todas las importaciones estadounidenses del 15%, el nivel máximo permitido por la ley, después de que la Corte Suprema fallara en contra de su anterior programa arancelario. Inicialmente, había sugerido que iba a ser de 10%, pero finalmente decidió un porcentaje mayor.

“Yo, como presidente de Estados Unidos de América, voy a aumentar, con efecto inmediato, el arancel mundial del 10% a los países, muchos de los cuales han estado ‘estafando’ a Estados Unidos durante décadas, sin represalias (¡hasta que yo llegué!), hasta el nivel totalmente permitido y legalmente probado del 15%“, advirtió Trump desde su red social Truth que luego reposteó la cuenta de la Casa Blanca.

Reacción de Trump

El mandatario norteamericano había anunciado inmediatamente un arancel general del 10% el viernes tras la decisión del tribunal, que consideró que el presidente se había excedido en sus competencias al imponer una serie de tasas más elevadas en virtud de una ley de emergencia económica.

Los nuevos gravámenes se basan en una ley independiente, conocida como Sección 122, que permite aranceles de hasta el 15%, pero requiere la aprobación del Congreso para prorrogarlos después de a 150 días.

En una publicación en las redes sociales el sábado, Trump dijo que utilizaría ese período para trabajar en la emisión de otros aranceles “legalmente permisibles”. La administración tiene la intención de basarse en otras dos leyes que permiten gravar con impuestos las importaciones de productos o países específicos, basándose en investigaciones sobre seguridad nacional o prácticas comerciales desleales.

El nuevo arancel estaba previsto para entrar en vigor el 24 de febrero por un período de 150 días, con exenciones sectoriales, en particular para la industria farmacéutica y para los bienes que ingresan al país norteamericano en virtud del acuerdo con México y Canadá, según declaró la Casa Blanca en un comunicado de prensa.

Esta nueva tasa se aplicará a los países o bloques que han firmado acuerdos comerciales con Washington, como la Unión Europea (UE), Japón, Corea del Sur y Taiwán, que, por ejemplo, acordaron un arancel máximo del 15 %.

