El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado aranceles temporales sobre casi todas las importaciones estadounidenses del 15%, el nivel máximo permitido por la ley, después de que la Corte Suprema fallara en contra de su anterior programa arancelario. Inicialmente, había sugerido que iba a ser de 10%, pero finalmente decidió un porcentaje mayor.
Efecto inmediato
Trump está furioso por el fallo de la Corte y anunció un nuevo arancel global del 15%
