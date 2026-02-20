Peñarol: Aguirre cambia sistema y hombres para enfrentar a uno de los líderes del Apertura

Primero cambia el arquero. Washington Aguerre será titular en lugar de Sebastián Britos. El artiguense cumplió los partidos de suspensión y atajará en el Campeón del Siglo. También habrá cambios en la defensa. Nahuel Herrera está mejor y eso le abre la puerta al técnico de poder elegir entre el juvenil, Lucas Ferreira y Emanuel Gularte, quien perfectamente podría ocupar la posición de lateral derecho ya que Jesús Trindade pasará nuevamente a la mitad de la cancha para acompañar al argentino Eric Remedi. La otra opción en el lateralsería el juvenil Kevin Rodríguez.

Herrera, quien había sufrido una contractura muscular, quedó varias semanas afuera del equipo, por lo cual habrá que esperar la decisión final de Aguirre.

El otro tema a resolver es el del lateral izquierdo. Si bien mejoraron Maximiliano Olivera y Diego Laxalt, tampoco está definido si serán tenidos en cuenta por el entrenador.

Aguirre vuelve al 4-2-3-1

Diego Aguirre volverá al esquema 4-2-3-1 luego de haber apostado a la inclusión del doble nueve el pasado fin de semana, pero sin éxito ya que al jugar Leonardo Fernández tan retrasado, no hubo general de fútbol en la ofensiva.

Todo hace pensar que delante de los dos volantes defensivos habrá tres volantes ofensivos. Seguramente, el colombiano Luis Angulo por derecha y el argentino Gastón Togni acompañen a Leo Fernández y Matías Arezo será el centrodelantero. Facundo Batista, quien fue titular en el Campus ante Central Español, volverá a estar en el blanco de suplentes y esperará su turno.

Pasando en limpio, Peñarol jugaría ante Deportivo Maldonado con Washington Aguerre; Emanuel Gularte o Kevin Rodríguez; Nahuel Herrera, Lucas Ferreira y Maximiliano Olivera o Diego Laxalt; Jesús Trindade, Eric Remedi, Luis Angulo, Leonardo Fernández, Gastón Togni y Matias Arezo.