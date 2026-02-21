Pronostican aumento de vientos y lluvias para el inicio de semana

2. Análisis de MetSul: "Alivio térmico y aire frío"

El observatorio MetSul destaca el ingreso de la primera masa de aire frío de 2026 (de origen oceánico), que ha puesto freno a la burbuja de calor extremo que afectó a la región días atrás. Según sus meteorólogos, el contraste térmico entre el continente y el aire frío sobre el Atlántico está generando abundante nubosidad baja y media, lo que mantendrá las máximas en niveles agradables (no superiores a 27°C) en gran parte del sur y este del país.

3. Datos de Navegación y Vientos (Windguru)

Los modelos GFS e IFS consultados para la zona de la Costa de Oro y Montevideo confirman una intensidad de viento sostenida de entre 10 y 20 nudos (aprox. 18-37 km/h) con dirección predominante del Este/Sureste. Se recomienda precaución para embarcaciones menores y deportes náuticos debido al incremento de las ráfagas hacia el final de la jornada.

Tendencia para la semana próxima

Se advierte a la población que la estabilidad actual finalizará el lunes 23 de febrero. Inumet proyecta un desmejoramiento generalizado con: