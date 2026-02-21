Pronostican aumento de vientos y lluvias para el inicio de semana

Tras una semana de temperaturas elevadas, el territorio uruguayo experimenta este fin de semana un marcado alivio térmico. Según los reportes actualizados del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), el observatorio brasileño MetSul y los modelos de precisión de Windguru, Uruguay transita una jornada de estabilidad con un incremento gradual en la intensidad de los vientos, preludio de un desmejoramiento esperado para el lunes 23.
1. Pronóstico Oficial (Inumet): Sábado 21 y Domingo 22
El organismo oficial indica que para este sábado 21, el cielo se mantendrá algo nuboso con períodos de nubosidad. Lo más destacado es el aviso por vientos persistentes del sector Este, con rachas que alcanzarán los 60 km/h en la zona metropolitana y franja costera durante la tarde y noche.
Zona Metropolitana: Mínima 15°C / Máxima 27°C.
Zona Norte: Mínima 19°C / Máxima 29°C.
Zona Este: Probabilidad de precipitaciones escasas y aisladas debido a la humedad oceánica.
Para el domingo 22, las temperaturas ascenderán levemente (Mín: 18°C / Máx: 29°C), manteniendo condiciones de ventoso en la costa con rachas de hasta 50-60 km/h.
2. Análisis de MetSul: "Alivio térmico y aire frío"
El observatorio MetSul destaca el ingreso de la primera masa de aire frío de 2026 (de origen oceánico), que ha puesto freno a la burbuja de calor extremo que afectó a la región días atrás. Según sus meteorólogos, el contraste térmico entre el continente y el aire frío sobre el Atlántico está generando abundante nubosidad baja y media, lo que mantendrá las máximas en niveles agradables (no superiores a 27°C) en gran parte del sur y este del país.
3. Datos de Navegación y Vientos (Windguru)
Los modelos GFS e IFS consultados para la zona de la Costa de Oro y Montevideo confirman una intensidad de viento sostenida de entre 10 y 20 nudos (aprox. 18-37 km/h) con dirección predominante del Este/Sureste. Se recomienda precaución para embarcaciones menores y deportes náuticos debido al incremento de las ráfagas hacia el final de la jornada.
Tendencia para la semana próxima
Se advierte a la población que la estabilidad actual finalizará el lunes 23 de febrero. Inumet proyecta un desmejoramiento generalizado con:
Lunes 23: Cielo cubierto, precipitaciones y tormentas con rachas de viento fuertes asociadas a las celdas de tormenta.
Martes 24: Persistencia de lluvias con probabilidad alta.