Cae red de futbolistas, empresarios y militares vinculados a Marset en el tráfico de cocaína

Hasta el momento, las autoridades paraguayas han detenido a cinco personas y mantienen órdenes de captura vigentes para otras cuatro, que continúan prófugas. La fiscal Ingrid Cubilla confirmó que uno de los sospechosos detenidos es el oficial de la Fuerza Aérea Paraguaya, Virgilio Del Valle, quien se entregó a la Justicia. Mientras que los otros arrestados fueron Luis Miguel Molinas Brítez (exjugador de futsal de Cerro Porteño), Cindy Ruth Peralta y Álvaro Enrique Cáceres, esposa y hermano de uno de los principales objetivos del operativo que aún no pudo ser localizado: el empresario deportivo Dionisio Manuel Cáceres, a quien la Fiscalía de Paraguay lo señala como el jefe operativo de la estructura criminal.

Otro de los que estaba prófugo era el exarquero de Olimpia y la Selección paraguaya, Víctor Hugo Centurión, quien recibía en Paraguay las avionetas con cocaína boliviana. Finalmente se entregó este viernes 20 de febrero.

Víctor Hugo Centurión

Centurión se encargaba de la logística del aterrizaje. "Él le proveía de combustible, logística y lugares a donde iban las aeronaves", detalló el comisario paraguayo.

Centurión

Por su parte, Dioniso Manuel Cáceres era el “financista” de la organización y se encargaba del lavado. Los bienes decomisados estaban a nombre de su pareja, Cindy Peralta, la “principal testaferro”, pues se transfirieron a su nombre varios bienes como inmuebles rurales, casas de verano y vehículos de alta gama, dijo el comisario.

Si bien aclaró que todavía no hay evidencias de que esta banda estuviera aún ligada a Sebastián Marset, confirmó que varios de los detenidos y buscados tuvieron vinculación con el narcotraficante uruguayo que permanece prófugo desde 2022. Entre ellos, Giménez, detenido durante el Operativo Nexus I y Alexis Vidal González, detenidos en el marco de la megacausa A Ultranza Py, que desbarató a parte de la organización de narcotráfico que lideraron Marset y Miguel Ángel Insfrán entre 2019 y 2021.

Ruiz Díaz sostuvo que estas personas luego siguieron adelante con la estructura de manera independiente, pero las autoridades no descartan que los contactos y la operativa de la banda sigan asociadas a la organización de Marset en Bolivia.

Otro de los que operaba para la banda desde la cárcel de Encarnación era Luis Alberto Paiva, alias Mariachi, que cayó en 2015 con 115 kg de cocaína y cumple una condena de 20 años. Según la investigación, Mariachi sería el nexo entre Alexis Vidal González, alias Pelado, y los productores de cocaína de Colombia y Bolivia que enviaban desde sus países los cargamentos que esta organización recibía en pistas de aterrizaje clandestinas de distintos puntos de Paraguay, principalmente una ubicada en la ciudad de Valenzuela (Cordillera).

Dionisio Manuel Cáceres es sindicado como el encargado de coordinar con Vidal González la importación de grandes cargamentos de cocaína y de dar instrucciones al resto de la organización para recibir, mover, esconder y luego vender la droga.

Según el investigador, las aeronaves aterrizaban en pistas clandestinas coordinadas por Centurión y los alijos de cocaína eran distribuidos mayoritariamente a Brasil. Indicó que el grupo movía entre 400 y 450 kg de cocaína hacia Brasil cada semana.

No obstante, un remanente quedaba para el narcomenudeo en Paraguay, afirmó. Sobre este último punto, la Operación Nexus I estaba vinculada una organización de venta de drogas y apuestas ilegales que tenían como epicentro los torneos de Piki Voley, una variante paraguaya del futvóley muy popular en Ciudad del Este y Asunción, relacionada particularmente a exfutbolistas y empresarios del deporte.

La pista que conduce al sicariato de Mauricio Schwartzman

Entre los principales descubrimientos de Nexus I subyace el nexo con una célula paraguaya del Primer Comando de la Capital (PCC) y la incautación, en la vivienda de Diego David Giménez, de una de las tres armas utilizadas para matar a Mauricio Schwartzman, el 12 de setiembre de 2021 en el barrio Jara de Asunción, dos días después de que Marset fue detenido en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) con un pasaporte paraguayo falso que había sido gestionado por Schwartzman.

Mauricio Schwartzman

El empresario paraguayo asesinado era una pieza clave de la logística de narcotráfico a través de los puertos, pero en el último tiempo estaba en la mira de los líderes de la organización por grandes cargamentos perdidos entre 2020 y 2021, tanto en Paraguay como en Europa. Conocido como “El Judío”, Schwartzman también era parte del sistema de lavado de activos y nexo con agentes de inteligencia, de Justicia y policías locales.

Quien investigaba su homicidio era el fiscal Marcelo Pecci (asesinado en mayo de 2022 en Colombia) y la principal hipótesis de los investigadores sostenía que Marset ordenó su ejecución, no por haberle dado el pasaporte defectuoso, sino por filtrar información a la DEA.

Documento Fiscalía

Desde Dubái ciudad en la que según las autoridades estadounidenses el uruguayo tiene inversiones inmobiliarias por U$S 18 millones, cuando fue detenido tras discutir con un trabajador migratorio emiratí, Marset pretendía viajar a Grecia para cerrar personalmente la venta de cuatro jugadores de Rubio Ñu al Trikala Fútbol Club, de la segunda (hoy en tercera) división de Grecia.

Fracasadas sus tratativas con Erico Galeano (expresidente del Deportivo Capiatá, club paraguayo en el jugó Marset seis partidos en 2021) para conseguir US$ 500 mil, por consejo de sus consejeros paraguayos, Marset activó la solución por la vía uruguaya y obtuvo un pasaporte legítimo en tiempo récord mediante sospechosas gestiones diplomáticas que hicieron tambalear al Gobierno de Luis Lacalle Pou, con la renuncia de dos ministros y dos subsecretarios y un escándalo político-judicial que aún no termina, ya que todavía está vigente una investigación por la destrucción de documentos públicos que compromete al expresidente Lacalle Pou y a su asesor Roberto Lafluf, vinculado a Paraguay por su trabajo en la Conmebol.

El Trikala

“Marset era dueño del Trikala Fútbol Club de Grecia, del que el anterior propietario había sido brutalmente asesinado de 12 tiros y luego quemado dentro de un vehículo”, asegura una investigación publicada por el Washington Post.

Dionisio Manuel Cáceres

El club europeo, investigado en A Ultranza Py, vuelve a estar bajo la lupa de la Fiscalía en Nexus II, debido a que los sospechosos habrían utilizado varios clubes de fútbol para lavar dinero proveniente del narcotráfico. “Ocultaban dinero con la venta de futbolistas al extranjero”, detalló Ruiz Díaz. Los investigadores consideran que estas transferencias eran infladas y diseñadas para blanquear dinero sucio.

Entre los cuatro futbolistas que estuvieron fugazmente en el Trikala en 2021 estaba uno dos los personajes más buscados en el Operativo Nexus II: el exarquero Víctor Hugo Centurión, con pasado en varios clubes paraguayos como Tacuary, Libertad, Olimpia, Sportivo Luqueño, Guaraní, Sol de América y Rubio Ñu, y también llegó a jugar en la Selección Paraguaya.

“Centu”, como es conocido en el ambiente futbolístico, llegó al club griego proveniente de Rubio Ñu, de la mano de dos hombres claves en la fachada deportiva que utilizaba la organización de Marset: el representante Derlis Maidana (mediante el cual Marset llegó a jugar en el Capiatá) y Dionisio Manuel Cáceres, gerente deportivo que pasó de Rubio Ñu al Trikala FC.

Derlis Maidana y Dionisio Manuel Cáceres

Los investigadores de Nexus II señalan que “Centu” se encargaba de conseguir aeronaves, repuestos y combustible de aviación, pero también participaba en la preparación de sitios para el descenso de las avionetas. También actuaba como nexo para la compra y venta de droga y utilizaba su reconocimiento público para entablar relaciones con otras facciones criminales, según el informe de la Policía.

Justamente, el nexo entre Centurión y Marset nació en junio de 2021, cuando el narcotraficante uruguayo se vinculó al club Rubio Ñu como inversor y contratista, luego de salir repentinamente de Deportivo Capiatá, sin dar muchas explicaciones.

Antes de eso, su representante Derlis Maidana había ofrecido la esponsorización de Total Cars al Deportivo Capiatá por la suma de G. 100.000.000, cuyo monto no se pudo cobrar, según declaró el vicepresidente del club paraguayo, Óscar Barreto; aunque uno de los fiscales de A Ultranza Py contradijo recientemente esa versión.

Total Cars

Fútbol y narco lavado en Paraguay

El senador Erico Galeano, mandamás de Deportivo Capiatá, está acusado por asociación criminal con la organización de Marset e Infrán y lavado de activos. semana por los delitos. La Fiscalía pidió 17 años de prisión para el legislador que ya había sido investigado (al igual que el expresidente Horacio Cartes) por utilizar el fútbol para obtener beneficios políticos y financieros. Ambos trabajaron en conjunto para mantener a los clubes deportivos exentos de la legislación contra el lavado.

En ese contexto, Galeano está acusado de lavar más de un millón de dólares de la organización de Marset e Insfrán y de prestar una avioneta para la operativa.

Tras su repentina salida de Capiatá y su llegada al Rubio Ñu, los Marset (Sebastián, Diego y su padre Edgar) tomaron el control operativo de la entidad deportiva e inyectaron dinero en varios conceptos; por ejemplo, la construcción de un recinto para la concentración.

Edgar Marset y dirigentes de Rubio Ñu

El club recibía fondos a través de contratos de sponsoreo firmados con la empresa Total Cars, una de las empresas pantalla de Marset que estaba a nombre de su expareja Gianina García Troche, quien era su presidenta y tenía el 75% de las acciones, mientras que el 25% restante estaba a nombre de Alexis Vidal González, ambos imputados en la causa Ultranza Py, y Vidal González también por Nexus II.

El tercer club paraguayo vinculado al esquema de lavado de dinero de la organización de Marset e Insfrán era el Club Sport Primavera, cuyo dueño era el pastor José Insfrán (hermano de Miguel) y también imputado por A Ultranza Py. Primavera era esponsoreado por Barakah SRL y El Porvenir S.A., del clan Insfrán; empresas utilizadas en el esquema de narcotráfico desmantelado durante 2022.

Este conjunto de investigaciones de la Fiscalía de Paraguay expone un aceitado sistema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, que reingresaba al circuito financiero como ingresos comerciales legítimos del fútbol.

Asimismo, los Operativos Nexus I y Nexus II pone en evidencia que algunas de las estructuras, montadas hace un lustro por Marset en Paraguay, siguen operativas en la actualidad.