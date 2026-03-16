Colombia y Venezuela anuncian que pedirán ser miembros plenos del Mercosur

Diferencias en los estatus dentro del bloque

Actualmente, Colombia figura como Estado asociado del Mercosur desde 2004, lo que le permite participar en acuerdos comerciales específicos con algunos beneficios, pero sin voz ni voto en las decisiones internas del bloque. En cambio, Venezuela es un miembro original, pero continúa suspendida desde 2016 bajo la cláusula democrática que invocó el bloque debido a preocupaciones sobre democracia y derechos humanos.

La solicitud de ambos gobiernos conlleva dos procesos distintos ya que Colombia buscará elevar su estatus de asociado a pleno miembro con todos los derechos y obligaciones. Venezuela apuntará a que se levante su suspensión y recupere su condición plena para participar en Mercosur.

Agenda bilateral más amplia

El anuncio se produjo después de reuniones entre delegaciones de alto nivel en Caracas centradas en temas como seguridad fronteriza, comercio, energía y lucha contra el narcotráfico, en un contexto de intensificación de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Petro también señaló la intención de avanzar en integración energética, incluyendo la posible reparación del gasoducto binacional Antonio Ricaurte, lo que facilitaría el suministro de gas venezolano a Colombia. Además, destacó la cooperación estrecha entre sus gobiernos para combatir el tráfico de drogas a lo largo de los más de 2.200 km de frontera compartida.

Aunque una reunión originalmente prevista entre Petro y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue cancelada por “motivos de fuerza mayor”, ambos gobiernos han continuado el diálogo a través de sus cancilleres y ministros, y han programado una nueva cumbre bilateral para 23 y 24 de abril en Maracaibo para consolidar la agenda conjunta.

Perspectivas y desafíos de la ampliación

El ingreso de Colombia y la reincorporación plena de Venezuela requerirán el consenso unánime de los países miembros del Mercosur que actualmente son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia y la alineación en torno a estándares políticos y económicos que el bloque exige a sus socios.