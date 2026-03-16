Colombia y Venezuela anuncian que pedirán ser miembros plenos del Mercosur

En un mensaje publicado en la plataforma X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro afirmó que su país presentará la solicitud para pasar de Estado asociado a miembro de pleno derecho del Mercosur y que pedirá el levantamiento de la moratoria que actualmente impide que Venezuela recupere su estatus pleno en el bloque.
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Los gobiernos de Colombia y Venezuela anunciaron que solicitarán formalmente su ingreso como miembros plenos al Mercosur, el principal bloque comercial y económico de Sudamérica, en un movimiento que podría reconfigurar el mapa de la integración regional. “Pediremos que se levante la moratoria para que Venezuela entre al Mercosur como miembro pleno y nosotros presentaremos nuestra solicitud de ingreso pleno”, escribió Petro, describiendo como “extremadamente exitoso” el encuentro ministerial bilateral que antecedió al anuncio.
Diferencias en los estatus dentro del bloque
Actualmente, Colombia figura como Estado asociado del Mercosur desde 2004, lo que le permite participar en acuerdos comerciales específicos con algunos beneficios, pero sin voz ni voto en las decisiones internas del bloque. En cambio, Venezuela es un miembro original, pero continúa suspendida desde 2016 bajo la cláusula democrática que invocó el bloque debido a preocupaciones sobre democracia y derechos humanos.
La solicitud de ambos gobiernos conlleva dos procesos distintos ya que Colombia buscará elevar su estatus de asociado a pleno miembro con todos los derechos y obligaciones. Venezuela apuntará a que se levante su suspensión y recupere su condición plena para participar en Mercosur.
Agenda bilateral más amplia
El anuncio se produjo después de reuniones entre delegaciones de alto nivel en Caracas centradas en temas como seguridad fronteriza, comercio, energía y lucha contra el narcotráfico, en un contexto de intensificación de relaciones diplomáticas entre ambos países.
Petro también señaló la intención de avanzar en integración energética, incluyendo la posible reparación del gasoducto binacional Antonio Ricaurte, lo que facilitaría el suministro de gas venezolano a Colombia. Además, destacó la cooperación estrecha entre sus gobiernos para combatir el tráfico de drogas a lo largo de los más de 2.200 km de frontera compartida.
Aunque una reunión originalmente prevista entre Petro y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue cancelada por “motivos de fuerza mayor”, ambos gobiernos han continuado el diálogo a través de sus cancilleres y ministros, y han programado una nueva cumbre bilateral para 23 y 24 de abril en Maracaibo para consolidar la agenda conjunta.
Perspectivas y desafíos de la ampliación
El ingreso de Colombia y la reincorporación plena de Venezuela requerirán el consenso unánime de los países miembros del Mercosur que actualmente son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia y la alineación en torno a estándares políticos y económicos que el bloque exige a sus socios.