Colonización cerca de abrochar 900 hectáreas en Paysandú para pequeños productores

25.000 hectáreas en el quinquenio

En un momento de balance del primer año de gestión de Yamandú Orsi, vuelven a estar sobre la mesa algunas promesas. Una de ellas tiene que ver con la incorporación de 25.000 hectáreas por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) durante el quinquenio. En ese sentido, y con el foco puesto en la lechería, se llevó adelante la compra de 4.404 hectáreas donde funcionaba la estancia María Dolores, en Florida. Esa adquisición, que implicó el pago de 32,5 millones de dólares, fue causa de una polémica que se extendió por varios meses.

Si bien los focos estuvieron en María Dolores, fueron 9.232 las hectáreas totales que escrituró en 2025 el INC. Según se detalló desde el instituto, en ese proceso se vieron implicadas las regionales de Florida, Lavalleja, Maldonado, Canelones, Tacuarembó, Paysandú, Artigas y San José. Este escenario significó durante el primer año de gobierno un desembolso de más de 49 millones de dólares.

En total, el organismo dispone de más de 547.000 hectáreas. Algo menos de 388.000 son de su propiedad (71%), mientras que más de 195.000 son de los colonos (29%). En cuanto a modalidades de trabajo, más de 357.000 hectáreas están en manos del formato unidades de producción familiares y más de 130.000 hectáreas tienen que ver con unidades de producción asociativas.

900 hectáreas en Paysandú

En este contexto, y según publicó La Diaria, ya está todo dado para hacer la primera compra de 2026. En concreto, se trata de 900 hectáreas que serán escrituradas el próximo 16 de marzo, ubicadas en la zona próxima a la colonia Miguel Rubino, en Paysandú. Se desembolsará unos 2,5 millones de dólares, lo que representa un estimado por hectárea que supera los 2.700 dólares.

El área tiene como referencia el poblado Cuchilla del Fuego, ubicado unos 70 kilómetros al noreste de Guichón y unos 145 kilómetros al noreste de la ciudad de Paysandú. Consultado sobre las tierras, el presidente del INC, Alejandro Henry, indicó que entiende que se trata de un campo que se ha “comprado muy barato”, tras un proceso de negociación que comenzó en 2025. “Son campos agrícola-ganaderos de buen uso, son campos buenos”, evaluó también el jerarca.

Sobre cuál será su destino, adelantó que se “seguirá la línea de proyectos asociativos para pequeños productores” iniciada con la compra de María Dolores. “El proyecto está en estudio [con relación a qué tipo de producción se desarrollará], pero el lineamiento va a seguir por el rumbo que venimos tomando, con priorización de mujeres y jóvenes, como dice el plan estratégico”, concluyó al respecto Henry.