Política Ormuz | petróleo |

Impactos a todo nivel

Alerta global: cierre del estrecho de Ormuz desploma el tráfico marítimo y amenaza con una crisis energética

El bloqueo en Ormuz paraliza el 25% del petróleo mundial. El crudo apunta a los 100 dólares y el gas europeo sube un 53% en plena crisis de reservas.

Estrecho de órmuz
El comercio mundial enfrenta una de sus mayores amenazas en décadas. Tras la escalada del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) ha declarado el cierre total del estrecho de Ormuz. Según datos de MarineTraffic, el tráfico de mercancías en esta arteria vital se ha desplomado un 90% en apenas siete días.

El "arma" de Irán paraliza el suministro energético

El estrecho es el punto de paso del 25% del petróleo mundial y el 20% del suministro de gas natural licuado (GNL). La confirmación por parte de Irán de que el paso está "bajo condiciones de guerra" ha provocado que petroleros y gaseros se agrupen fuera del área por temor a ataques con misiles o drones.

Las consecuencias inmediatas ya se reflejan en los mercados:

  • Petróleo: Analistas advierten que el crudo podría superar los 100 dólares por barril si el bloqueo persiste.

  • Gas en Europa: El precio ha subido un 53% desde finales de febrero. Con reservas en la UE por debajo del 30%, el corte del suministro desde Catar (10% del GNL europeo) agrava la crisis.

  • Postura de Rusia: El presidente Vladímir Putin sugirió que Moscú podría redirigir definitivamente sus exportaciones de gas hacia mercados alternativos, abandonando el suministro a Europa por razones comerciales.

Impacto en la economía de Estados Unidos

Pese a la distancia, el efecto dominó alcanza al mercado estadounidense, amenazando la agenda económica de la administración Trump:

  • Combustibles: Se espera que la gasolina suba a un promedio de 3,50 dólares por galón, afectando también el precio de los pasajes aéreos por el encarecimiento del combustible para aviones.

  • Crisis agrícola: El bloqueo pone en riesgo el 30% de la producción mundial de amoníaco. Arabia Saudita provee el 40% de los fosfatos que importa EE. UU., lo que encarecerá drásticamente los fertilizantes para cultivos de maíz, soja y trigo.

"La estabilidad del mercado no es solo una cuestión de precios, sino de seguridad nacional para los principales bloques económicos", advierten expertos del Fertilizer Institute.

