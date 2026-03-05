Alerta global: cierre del estrecho de Ormuz desploma el tráfico marítimo y amenaza con una crisis energética

El "arma" de Irán paraliza el suministro energético

El estrecho es el punto de paso del 25% del petróleo mundial y el 20% del suministro de gas natural licuado (GNL). La confirmación por parte de Irán de que el paso está "bajo condiciones de guerra" ha provocado que petroleros y gaseros se agrupen fuera del área por temor a ataques con misiles o drones.