El comercio mundial enfrenta una de sus mayores amenazas en décadas. Tras la escalada del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) ha declarado el cierre total del estrecho de Ormuz. Según datos de MarineTraffic, el tráfico de mercancías en esta arteria vital se ha desplomado un 90% en apenas siete días.
Impactos a todo nivel
Alerta global: cierre del estrecho de Ormuz desploma el tráfico marítimo y amenaza con una crisis energética
El bloqueo en Ormuz paraliza el 25% del petróleo mundial. El crudo apunta a los 100 dólares y el gas europeo sube un 53% en plena crisis de reservas.