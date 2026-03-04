Cambio inminente: Uruguay bajo alerta por tormentas y el ingreso de un frente frío

El "Gran Frente Frío" de MetSul

El observatorio brasileño MetSul ha reportado el avance de un frente frío de gran magnitud que ya afecta a Argentina y comenzará a incidir directamente sobre Uruguay hacia el final del jueves. Según sus proyecciones, este fenómeno será el responsable de un "inmenso alivio" tras días de temperaturas elevadas, provocando que las máximas desciendan hasta los 24°C - 26°C para el viernes.