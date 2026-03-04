Cambio inminente: Uruguay bajo alerta por tormentas y el ingreso de un frente frío

El escenario meteorológico en Uruguay experimentará una transición drástica en las próximas 48 horas. Luego de alcanzar máximas de hasta 32°C este miércoles, el país se prepara para el ingreso de un frente frío que traerá inestabilidad con tormentas y lluvias con un marcado alivio térmico.
Alerta oficial y precipitaciones
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) ha emitido una alerta amarilla para diversas localidades debido a tormentas puntualmente fuertes. Se advierte sobre la posibilidad de intensa actividad eléctrica, caída de granizo y lluvias abundantes en cortos períodos. Para este miércoles, se esperan cielos cubiertos a nubosos con precipitaciones aisladas, especialmente en el sur y suroeste del territorio.
El "Gran Frente Frío" de MetSul
El observatorio brasileño MetSul ha reportado el avance de un frente frío de gran magnitud que ya afecta a Argentina y comenzará a incidir directamente sobre Uruguay hacia el final del jueves. Según sus proyecciones, este fenómeno será el responsable de un "inmenso alivio" tras días de temperaturas elevadas, provocando que las máximas desciendan hasta los 24°C - 26°C para el viernes.
Vientos y condiciones de navegación (Windguru)
De acuerdo con los modelos de precisión de Windguru, se observa una rotación del viento hacia el sector Sureste (SE).
Ráfagas: Se esperan rachas de entre 50 y 60 km/h en la zona costera durante la tarde/noche del miércoles y la jornada del jueves.
Impacto en Rocha: Para zonas como La Pedrera, el viento se mantendrá persistente, elevando el oleaje y refrescando la franja costera de manera anticipada al resto del país.
Pronóstico extendido
Jueves 5: Jornada inestable y ventosa. Probables tormentas y lluvias. Mínima 20°C / Máxima 26°C.
Viernes 6: Cielos cubiertos con precipitaciones aisladas. Descenso de temperatura (Máxima 24°C).
Sábado 7: Mejora de las condiciones con cielos claros, ideal para actividades al aire libre con tardes templadas y noches frescas.