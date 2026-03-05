En un paso decisivo hacia la planificación estratégica nacional, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) formalizaron este miércoles un convenio de cooperación técnica. El acuerdo busca sentar las bases de la Estrategia Nacional de Desarrollo-Uruguay 2050, una hoja de ruta orientada a transformar la matriz productiva y social del país.
Uruguay proyecta su desarrollo al 2050 con el respaldo técnico de la CEPAL
OPP y CEPAL firman acuerdo para la Estrategia Uruguay 2050, un plan que busca potenciar la productividad y sostenibilidad mediante el diálogo social.