Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Uruguay | Desarrollo | estrategia

de largo aliento

Uruguay proyecta su desarrollo al 2050 con el respaldo técnico de la CEPAL

OPP y CEPAL firman acuerdo para la Estrategia Uruguay 2050, un plan que busca potenciar la productividad y sostenibilidad mediante el diálogo social.

Uruguay busca desplegar estrategia de desarrollo

Uruguay busca desplegar estrategia de desarrollo

 Foto: Presidencia
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

En un paso decisivo hacia la planificación estratégica nacional, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) formalizaron este miércoles un convenio de cooperación técnica. El acuerdo busca sentar las bases de la Estrategia Nacional de Desarrollo-Uruguay 2050, una hoja de ruta orientada a transformar la matriz productiva y social del país.

La firma, realizada en Torre Ejecutiva, contó con la presencia del director de la OPP, Rodrigo Arim, y el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs.

Un proceso basado en el diálogo social

Rodrigo Arim anunció que la elaboración de esta estrategia no será un proceso de gabinete, sino el resultado de un amplio diálogo social que comenzará en las próximas semanas. El cronograma de trabajo establece:

  • 2026: Año dedicado al diálogo e intercambio de insumos con la academia, cámaras empresariales, sindicatos y el Parlamento.

  • 2027: Fase de concreción en decisiones políticas que impacten en la competitividad y sostenibilidad a mediano plazo.

"Estamos construyendo los espacios para instrumentar este diálogo con todos los actores sociales", señaló Arim, subrayando que la meta es un crecimiento que articule lo productivo, lo social y lo ambiental.

Uruguay como modelo de continuidad

Por su parte, Salazar-Xirinachs elogió el historial uruguayo en materia de estabilidad y políticas sostenidas. Destacó que el apoyo de la CEPAL se centrará en cuatro ejes críticos: gobernanza, capacidades institucionales, diálogo social y economía política.

"Uruguay es un país especial en la región, con un récord de continuidad muy importante. Los procesos de desarrollo son, ante todo, acumulativos", afirmó el jerarca de la CEPAL.

Objetivos estratégicos hacia el 2050

La nueva estrategia, encomendada por la Ley de Presupuesto N.º 20.446, abordará desafíos estructurales inmediatos:

  • Transformación productiva: Mejora de la competitividad y productividad.

  • Cambio demográfico: Adaptación de las políticas a la nueva realidad poblacional.

  • Equidad: Reducción de las brechas de género e inequidades sociales.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar