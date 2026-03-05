Uruguay proyecta su desarrollo al 2050 con el respaldo técnico de la CEPAL

2026: Año dedicado al diálogo e intercambio de insumos con la academia, cámaras empresariales, sindicatos y el Parlamento.

2027: Fase de concreción en decisiones políticas que impacten en la competitividad y sostenibilidad a mediano plazo.

"Estamos construyendo los espacios para instrumentar este diálogo con todos los actores sociales", señaló Arim, subrayando que la meta es un crecimiento que articule lo productivo, lo social y lo ambiental.

Uruguay como modelo de continuidad

Por su parte, Salazar-Xirinachs elogió el historial uruguayo en materia de estabilidad y políticas sostenidas. Destacó que el apoyo de la CEPAL se centrará en cuatro ejes críticos: gobernanza, capacidades institucionales, diálogo social y economía política.

"Uruguay es un país especial en la región, con un récord de continuidad muy importante. Los procesos de desarrollo son, ante todo, acumulativos", afirmó el jerarca de la CEPAL.

Objetivos estratégicos hacia el 2050

La nueva estrategia, encomendada por la Ley de Presupuesto N.º 20.446, abordará desafíos estructurales inmediatos: