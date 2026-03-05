¿Qué podemos esperar?: plan de US$ 300 millones para Montevideo abrió el debate en la Junta

“Este tipo de discusiones se da en todas las juntas departamentales. No hay nada de inédito acá”, señaló.

“No demonizar el instrumento”

El jerarca sostuvo que los fideicomisos o mecanismos similares son herramientas habituales para que las intendencias adelanten obras y mejoren servicios.

Como ejemplo, recordó que en octubre del año pasado la Junta Departamental de Rocha aprobó un fideicomiso por 40 millones de dólares con votos del Frente Amplio.

Para Visillac, la discusión de fondo no debería centrarse en el instrumento financiero sino en el destino de los recursos.

“La discusión es dónde va la obra, no demonizar el instrumento”, afirmó. Según explicó, el objetivo es “adelantar bienestar” sin comprometer las finanzas futuras de la Intendencia.

En ese sentido, señaló que incluso en el “peor de los escenarios” el repago del financiamiento representaría alrededor del 4,4% de los ingresos de la administración departamental.

Las cinco prioridades

El plan impulsado por la Intendencia se estructura en cinco áreas que, según Visillac, recogen demandas planteadas por la ciudadanía durante la campaña electoral y en recorridas por los barrios.

Las prioridades son saneamiento, limpieza, veredas, calles y la revitalización de la Ciudad Vieja.

El presidente de la Junta sostuvo que esos temas aparecen en los programas de prácticamente todos los partidos políticos.

“En todos los programas está el tema de las veredas, la rehabilitación de calles, la situación de Ciudad Vieja o el cambio en el sistema de recolección de residuos”, indicó.

Obras y cobertura de saneamiento

Entre los proyectos destacados mencionó la expansión del saneamiento hacia barrios que aún no cuentan con el servicio, como Villa Don Bosco, Villa García o Lezica Sur.

De concretarse el plan, dijo, Montevideo podría alcanzar cerca del 96% de cobertura de saneamiento.

“Sería un cambio bastante radical”, sostuvo.

Participación vecinal

Visillac también remarcó que el diseño de las políticas se apoyará en el trabajo territorial y la participación vecinal.

Según relató, en los últimos meses autoridades departamentales recorrieron los 18 consejos vecinales y los ocho municipios de Montevideo para recoger planteos de los barrios.

“La sabiduría territorial es muy quirúrgica. El vecino que vive todos los días en el lugar es una enciclopedia para cualquier planificación”, afirmó.

El jerarca destacó además el clima de diálogo político en la Junta y la apertura del Ejecutivo departamental a introducir modificaciones al proyecto antes de su votación.

“Hay una mano tendida y una propuesta totalmente abierta para discutir cuáles son los mejores instrumentos”, señaló.