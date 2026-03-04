Hacete socio para acceder a este contenido

Hay que levantar cabeza

Nacional: una baja, una alta y siguen esperando por el arquero

Nacional se prepara para jugar ante Juventud de Las Piedras el próximo domingo. Todavía no está definido si el partido va en el Parque Artigas o en el Centenario.

Juan Cruz de los Santos está recuperado y volvió a entrenar con el resto del plantel de Nacional.

Por Gastón García

Nacional trata de recomponerse luego de la derrota clásica, y necesita rápidamente levantar cabeza para el partido del próximo domingo ante Juventud de Las Piedras por la quinta fecha del Torneo Apertura.

Este martes se le realizaron estudios a Sebastián Coates, para ver la entidad de la lesión sufrida en el partido ante Peñarol. Luego de haber jugado pocos minutos y pedir el cambio cerca de los 30 minutos del primer tiempo, quedó confirmado que el zaguero y capitán tricolor se desgarró. Lo que no se supo es el tamaño de la lesión, pero el jugador estará fuera del equipo por lo menos durante tres semanas.

Uno que si vuelve es Juan Cruz de los Santos. El extremo tricolor que se perdió el partido clásico por un desgarro, volvió a practicar a la par de sus compañeros, y habrá que ver si Viera lo tendrá en cuenta el próximo fin de semana.

Hay algunas dudas de dónde se jugará el partido ante los pedrenses. En las últimas horas circuló el rumor de que la dirigencia de Juventud pretendía traer el partido a Montevideo. La realidad es que a la mesa ejecutiva de la AUF no llegó nada y siendo miércoles, es muy difícil que se cambie el escenario para la capital.

Perchman aclaró algunos temas

En el programa deportivo Pasión Tricolor habló el vicepresidente de Nacional Flavio Perchman y aclaró algunos temas. Confirmó que Nacional no sale a buscar un zaguero tras la salida de Julián Millán a Fluminense. También comentó que la venta de Millán salió por unanimidad en directiva.

Otra de los temas que puso arriba de la mesa el vicepresidente fue la posibilidades de que Felipe Carballo retorne al club a mitad de año. Recordemos que el muy buen volante se está recuperando de una lesión de rodilla y le tomará algunos meses más volver a la actividad profesonal.

Sobre la posible contratación de un arquero, Perchman comentó que Nacional ya le hizo una propuesta formal al argentino Oscar Ustari. El golero de 40 años, pidió unos días para dar una respuesta al club. Esa sería, si se da, la última contratación de Nacional hasta mitad de año. Jadson Viera deberá afrontar el Apertura y la Copa Libertadores con el plantel actual y sin más altas.

