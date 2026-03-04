Nacional: una baja, una alta y siguen esperando por el arquero

Hay algunas dudas de dónde se jugará el partido ante los pedrenses. En las últimas horas circuló el rumor de que la dirigencia de Juventud pretendía traer el partido a Montevideo. La realidad es que a la mesa ejecutiva de la AUF no llegó nada y siendo miércoles, es muy difícil que se cambie el escenario para la capital.

Perchman aclaró algunos temas

En el programa deportivo Pasión Tricolor habló el vicepresidente de Nacional Flavio Perchman y aclaró algunos temas. Confirmó que Nacional no sale a buscar un zaguero tras la salida de Julián Millán a Fluminense. También comentó que la venta de Millán salió por unanimidad en directiva.

Otra de los temas que puso arriba de la mesa el vicepresidente fue la posibilidades de que Felipe Carballo retorne al club a mitad de año. Recordemos que el muy buen volante se está recuperando de una lesión de rodilla y le tomará algunos meses más volver a la actividad profesonal.

Sobre la posible contratación de un arquero, Perchman comentó que Nacional ya le hizo una propuesta formal al argentino Oscar Ustari. El golero de 40 años, pidió unos días para dar una respuesta al club. Esa sería, si se da, la última contratación de Nacional hasta mitad de año. Jadson Viera deberá afrontar el Apertura y la Copa Libertadores con el plantel actual y sin más altas.