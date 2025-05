¿Cómo fijará el precio de los combustibles el nuevo gobierno?

Además, elevaron un decreto al Consejo de Ministros, vigente desde hace dos semanas, para "exhortar a la Ursea que es el regulador, que en lo que tiene que ver con la reglamentación de las estaciones de servicio, se suspenda la aplicación, porque es un tema que entendemos que también está vinculado".

Transparencia y certidumbre

Cardona remarcó la importancia reunirse con los actores y afirmó que "tenemos que tener un diálogo de todo a la vez, porque sino nos va a pasar lo mismo en algo que se demostró que fue un error. No hubo una gestión integral del tema".

"Queremos dar una certidumbre a la gente de no solo transparencia en la metodología de cuáles van a ser los criterios para fijar el precio de los combustibles, sino también el equilibrio entre la canasta de los energéticos. Esto quiere decir que no queremos tomar una decisión y queremos explicarle a la ciudadanía que cuando hablamos de nafta, tenemos que hablar de gasoil, de supergás y de todo a la vez. No se puede tomar una decisión de uno en contraposición de otro", aseguró.