Fiscales denuncian a Ferrero por falta de voluntad para negociar

El conflicto comenzó en abril, cuando la fiscal subrogante de Corte, Mónica Ferrero, determinó que no se abonaran las subrogaciones de los fiscales adscriptos. Además, prohibió a estos magistrados que se tomen licencia durante su turno, incluso si está motivada por “enfermedad de familiares directos”. Durante el conflicto, los fiscales no solicitaron allanamientos ni se libraron órdenes de detención excepto en los casos de mayor riesgo y los magistrados titulares no realizaron subrogaciones.