MSP financiará 42 proyectos comunitarios de salud mental en todo el país

Los proyectos presentados mostraron una amplia distribución territorial, aunque con una fuerte concentración en Montevideo. En total, se registraron 90 proyectos provenientes de la capital y 49 del resto del país, mientras que el departamento de Treinta y Tres no presentó postulaciones.

En relación con el alcance de las iniciativas, predominó el nivel departamental, que representó el 41,7% de los proyectos presentados. En segundo lugar, se ubicaron los proyectos de alcance nacional, con un 26,6% del total. Los proyectos de alcance regional y local representaron cada uno el 10,8%, mientras que las iniciativas que contemplaron intervención en varios departamentos alcanzaron el 10,1%.

Acción País se fortalece

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, expresó que las iniciativas nacen “porque entendemos la política pública como la articulación de gobiernos, organizaciones sociales y actores comprometidos con las soluciones para los grandes desafíos del país. Nadie cuida mejor a la comunidad que la propia comunidad cuando cuenta con el apoyo, las herramientas y la financiación del Estado. Queremos conjugar los esfuerzos que ya existen en cada territorio; Acción País nace para fortalecer esa articulación entre el trabajo comunitario y las políticas públicas”.

La salud mental se atiende “en un club deportivo, centro cultural, colectivo de vecinos”, agregó. Además, señaló que las propuestas recibidas están dirigidas a distintas grupos y problemáticas: prevención del suicidio, uso problemático de sustancias, diversidad y disidencias, personas privadas de libertad, trabajadores de la salud y cuidadores.

Los actores comunitarios “no son actores periféricos, son parte de la política pública”, dijo la ministra, y valoró que desarrollan respuestas que el Estado, por sí solo, no podría generar. Por último, sostuvo que esta es la primera convocatoria a financiamiento y que espera que la segunda “sea mejor y de mayor alcance”.