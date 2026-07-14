La senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, defendió el voto negativo de la Coalición Republicana a la Rendición de Cuentas. En un video publicado en sus redes sociales, sostuvo que rechazar el proyecto es una forma de combatir la pobreza y afirmó que "las políticas sociales de transferencias económicas siempre le hacen daño a la gente, porque se acostumbra a recibir cosas que no trabaja y que no se esfuerza".
Rendición de Cuentas
La justificación de Bianchi: "Las transferencias económicas le hacen daño a la gente"
Graciela Bianchi justificó su rechazo a la Rendición de Cuentas y afirmó que las transferencias económicas "siempre le hacen daño a la gente".