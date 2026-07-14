La justificación de Bianchi: "Las transferencias económicas le hacen daño a la gente"

La legisladora argumentó que respaldar la Rendición de Cuentas equivaldría a avalar la gestión del gobierno de Yamandú Orsi, algo que —según dijo— la oposición no está dispuesta a hacer. "Nosotros no votamos porque no queremos luchar contra la pobreza infantil. La única manera de luchar contra la pobreza infantil es dando trabajo genuino y educación de muy buena calidad, no dominada por los sindicatos que tienen la misma ideología que el gobierno", afirmó. "Lo peor que se le puede hacer a los pueblos es regalarles plata, porque no se esfuerzan ni se educan", sostuvo.