Lacalle Pou llamó por teléfono a Orsi: ¿Qué tema tocaron?

Más allá de la disminución de la exposición médica, Lacalle Pou también le comentó que —en la medida de lo posible— se mostrara menos públicamente. Los informantes indicaron que la charla entre ambos dirigentes fue “amistosa” y que desde entonces no han vuelto a mantener diálogo.

También con Sanguinetti

Desde el entorno del presidente destacaron que este tipo de conversaciones también han tenido lugar con otros dirigentes de la oposición, por ejemplo con el exmandatario colorado Julio María Sanguinetti.

La relación entre el gobierno y la oposición enfrenta momentos de tensión, luego de que los partidos de la Coalición Republicana (el partido Nacional, Colorado e Independiente) resolvieran no votar la Rendición de Cuentas en general, para lo cual el oficialismo precisa de al menos dos votos en la Cámara de Diputados, donde no cuenta con mayorías.

Desde el Frente Amplio han criticado esta posición, mientras que en el gobierno han declarado públicamente que confían en que la situación pueda revertirse.

Mientras tanto, el presidente Orsi atraviesa un momento de deterioro en las encuestas de opinión pública que miden su gestión, acentuado luego de la polémica por la compra de una camioneta Hyundai Santa Fe, la posteriormente fue donada a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).