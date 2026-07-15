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Política Luis Lacalle Pou | Orsi |

Líderes políticos

Lacalle Pou llamó por teléfono a Orsi: ¿Qué tema tocaron?

Este tipo de conversaciones también han tenido lugar con otros dirigentes de la oposición, por ejemplo con el exmandatario colorado Julio María Sanguinetti.

Luis Lacalle Pou y el presidente Yamandú Orsi.

Luis Lacalle Pou y el presidente Yamandú Orsi.
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El presidente de la República Yamandú Orsi y el exmandatario Luis Lacalle Pou mantuvieron una conversación telefónica en los últimos días, luego de la polémica desatada respecto a la camioneta Huyndai Santa Fe, confirmaron fuentes políticas.

Esta no fue la primera vez que ambos mantienen una conversación desde que asumió el nuevo gobierno, agregaron las fuentes. La llamada fue informada en primera instancia por Informativo Sarandí.

Lacalle Pou se comunicó con Orsi y le recomendó bajar la exposición mediática por un tiempo. De hecho, le mencionó que es una práctica que solía usar cuando era presidente en el período anterior.

Más allá de la disminución de la exposición médica, Lacalle Pou también le comentó que —en la medida de lo posible— se mostrara menos públicamente. Los informantes indicaron que la charla entre ambos dirigentes fue “amistosa” y que desde entonces no han vuelto a mantener diálogo.

También con Sanguinetti

Desde el entorno del presidente destacaron que este tipo de conversaciones también han tenido lugar con otros dirigentes de la oposición, por ejemplo con el exmandatario colorado Julio María Sanguinetti.

La relación entre el gobierno y la oposición enfrenta momentos de tensión, luego de que los partidos de la Coalición Republicana (el partido Nacional, Colorado e Independiente) resolvieran no votar la Rendición de Cuentas en general, para lo cual el oficialismo precisa de al menos dos votos en la Cámara de Diputados, donde no cuenta con mayorías.

Desde el Frente Amplio han criticado esta posición, mientras que en el gobierno han declarado públicamente que confían en que la situación pueda revertirse.

Mientras tanto, el presidente Orsi atraviesa un momento de deterioro en las encuestas de opinión pública que miden su gestión, acentuado luego de la polémica por la compra de una camioneta Hyundai Santa Fe, la posteriormente fue donada a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

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