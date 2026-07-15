Interior compró cinco blindados de menor porte para reforzar operativos

Cuando lleguen los cinco nuevos y vuelvan a estar operativos los tres que ahora están fuera de uso, expuso Negro, van a totalizar en “ocho vehículos que se integran dentro de un par de meses al patrullaje, más los cinco que actualmente están en funcionamiento”. “Es un número más apropiado que el que tenemos hoy”, concluyó.

Vehículos de menor porte

Los nuevos blindados son vehículos de menor porte que los seis Tigr GAZ-2330 o que los tres carros antidisturbios que tiene la Guardia Republicana. En este sentido, son también muy distintos a los cuatro RPZ Cóndor transferidos por Defensa o los Vodnik rusos que Interior hubiera preferido por sobre los anteriores.

Según publica este miércoles El Observador los nuevos blindados son cinco camionetas Jetour T2 tipo SUV que serán blindadas en Uruguay. La adquisición se hizo mediante compra directa por excepción y está reservada, por lo que de momento se desconocen los detalles.

Este tipo de camionetas no sirve para enfrentar munición de alto calibre, precisaron fuentes policiales, aunque remarcaron que la protección balística es de todos modos bienvenida para una variedad de eventualidades.

Por otro lado, son también aptos para la custodia de fiscales u otras autoridades que requieren protección especial en la órbita de la Dirección General de Operaciones Especiales (Digoe), de acuerdo a las fuentes policiales. La repartición, concebida como una “unidad de élite” de la Policía Nacional, es una de las que participa en la Operación Dominio a la que Negro pretende destinar los blindados militares.

Desde el entorno del ministro enfatizaron en tanto que los nuevos vehículos serán destinados al patrullaje de zonas con mayor incidencia de criminalidad.