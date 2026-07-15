Interior compró cinco blindados de menor porte para reforzar operativos

El anuncio del Ministerio del Interior que comenzará a patrullar con blindados del Ejército en algunas zonas de la capital, sigue dando que hablar. Ahora la cartera que encabeza Carlos Negro dio un paso importante para completar las herramientas que necesita la Policía.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
“Se dan circunstancias a lo largo de la gestión que hacen necesarias algunas medidas que, de repente, no estaban previstas”, explicó la semana pasada el ministro del Interior, Carlos Negro, cuando asistió al inicio de la capacitación de los policías por parte del Ejército para comenzar a usar de forma excepcional cuatro blindados militares.
“Hay tres vehículos blindados del Ministerio del Interior que recién van a estar en funcionamiento en dos meses porque están radiados en este momento. Junto con la demora de un par de meses que tuvo la nueva compra de vehículos blindados, nos encontramos con una coyuntura de escasez para los operativos que estamos realizando", reconoció al justificar el nuevo convenio con e Ministerio de Defensa.
Cuando lleguen los cinco nuevos y vuelvan a estar operativos los tres que ahora están fuera de uso, expuso Negro, van a totalizar en “ocho vehículos que se integran dentro de un par de meses al patrullaje, más los cinco que actualmente están en funcionamiento”. “Es un número más apropiado que el que tenemos hoy”, concluyó.
Vehículos de menor porte
Los nuevos blindados son vehículos de menor porte que los seis Tigr GAZ-2330 o que los tres carros antidisturbios que tiene la Guardia Republicana. En este sentido, son también muy distintos a los cuatro RPZ Cóndor transferidos por Defensa o los Vodnik rusos que Interior hubiera preferido por sobre los anteriores.
Según publica este miércoles El Observador los nuevos blindados son cinco camionetas Jetour T2 tipo SUV que serán blindadas en Uruguay. La adquisición se hizo mediante compra directa por excepción y está reservada, por lo que de momento se desconocen los detalles.
Este tipo de camionetas no sirve para enfrentar munición de alto calibre, precisaron fuentes policiales, aunque remarcaron que la protección balística es de todos modos bienvenida para una variedad de eventualidades.
Por otro lado, son también aptos para la custodia de fiscales u otras autoridades que requieren protección especial en la órbita de la Dirección General de Operaciones Especiales (Digoe), de acuerdo a las fuentes policiales. La repartición, concebida como una “unidad de élite” de la Policía Nacional, es una de las que participa en la Operación Dominio a la que Negro pretende destinar los blindados militares.
Desde el entorno del ministro enfatizaron en tanto que los nuevos vehículos serán destinados al patrullaje de zonas con mayor incidencia de criminalidad.