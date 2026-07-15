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Sociedad contenedores | barrio | Piedras Blancas

Piedras Blancas

"Hogares sustentables": otro barrio montevideano incorpora contenedores domiciliarios para la basura

152 familias del Complejo 79 clasifican en origen y eliminan tres contenedores de la vía pública en el marco de Hogares Sustentables.

Contenedores domiciliarios en Piedras Blancas

Contenedores domiciliarios en Piedras Blancas
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En el marco de la continua expansión del programa Hogares Sustentables, el Departamento de Desarrollo Ambiental llevó a cabo una nueva jornada de entrega de equipamiento para la clasificación de residuos en origen y el compostaje doméstico. En esta ocasión, los nuevos recursos fueron distribuidos a las familias del Complejo Habitacional 79, ubicado en el territorio del Municipio D.

Esta intervención contempla un doble impacto positivo para la comunidad y la limpieza urbana del barrio:

  • Equipamiento para 152 viviendas: Cada hogar contará a partir de ahora con contenedores intraprediales y composteras propias para la gestión interna de sus residuos secos y orgánicos.

  • Recuperación del espacio público: Gracias al nuevo sistema de clasificación individual, se procederá al retiro de 3 contenedores de residuos de la vía pública, mejorando sensiblemente el entorno y la higiene de la zona.

Charlas de capacitación y cronograma del servicio

Durante la jornada se realizó un encuentro con vecinas y vecinos del complejo, en el que participó el Director del Departamento de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou.

En el espacio de diálogo, Herou brindó una charla explicativa detallando el uso correcto del equipamiento, la importancia del compostaje doméstico para reducir el volumen de residuos que llegan a disposición final y coordinó los aspectos logísticos del servicio.

Asimismo, se informó a la comunidad que el nuevo servicio de recolección de los residuos clasificados operará de manera regular en la zona los días martes y sábados a partir de la hora 08:00.

Con esta entrega, la iniciativa sigue profundizando los objetivos de sustentabilidad, fomentando la responsabilidad ciudadana y garantizando una gestión ambientalmente amigable y de cercanía para miles de montevideanos.

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