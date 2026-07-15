"Hogares sustentables": otro barrio montevideano incorpora contenedores domiciliarios para la basura

En el espacio de diálogo, Herou brindó una charla explicativa detallando el uso correcto del equipamiento, la importancia del compostaje doméstico para reducir el volumen de residuos que llegan a disposición final y coordinó los aspectos logísticos del servicio.

Asimismo, se informó a la comunidad que el nuevo servicio de recolección de los residuos clasificados operará de manera regular en la zona los días martes y sábados a partir de la hora 08:00.

Con esta entrega, la iniciativa sigue profundizando los objetivos de sustentabilidad, fomentando la responsabilidad ciudadana y garantizando una gestión ambientalmente amigable y de cercanía para miles de montevideanos.