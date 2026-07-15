En el marco de la continua expansión del programa Hogares Sustentables, el Departamento de Desarrollo Ambiental llevó a cabo una nueva jornada de entrega de equipamiento para la clasificación de residuos en origen y el compostaje doméstico. En esta ocasión, los nuevos recursos fueron distribuidos a las familias del Complejo Habitacional 79, ubicado en el territorio del Municipio D.
Piedras Blancas
"Hogares sustentables": otro barrio montevideano incorpora contenedores domiciliarios para la basura
152 familias del Complejo 79 clasifican en origen y eliminan tres contenedores de la vía pública en el marco de Hogares Sustentables.